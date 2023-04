Mann will 30 Holzkisten über die Grenze schmuggeln – Polizei findet Hardware, mit der man eine ganze Kleinstadt ausrüsten könnte

Ein Lastwagenfahrer wollte Waren im Wert von knapp 4 Millionen Euro nach China schmuggeln. Doch er wurde dabei erwischt. Die Art ist vielleicht wenig spektakulär, dafür jedoch, was die Polizei alles sicherstellen konnte.

Die chinesische Polizei hat einen 61-jährigen LKW-Fahrer festgenommen, der 30 Holzkisten mit Display-Einheiten über die Grenze bringen wollte. Doch die Scanner der Polizei stellten fest, dass sich in den Kisten stattdessen Hardware im Wert von 3,8 Millionen Euro befand.

Mit der gefundenen Hardware könnte man eine ganze Kleinstadt ausrüsten.

Bei der großen Menge konnte der Lastwagenfahrer auch keinen Trick anwenden und etwa die Hardware direkt am Körper verstecken. Als die Polizei die Kisten öffnete, fand man über 500.000 elektronische Geräte, darunter Prozessoren, Speicherlaufwerke, Notebooks und etliche Handys. Die Behörden hatten ein Bild gepostet, wo man die ganze gefundene Hardware sehen kann.

Die staatlichen Behörden drohen Schmugglern zwar mit empfindlichen Geld- und Freiheitsstrafen, aber das hält die wenigsten davon ab, dem anscheinend lukrativen Geschäft des Schmuggels nachzugehen. Laut PCGamer.com, droht solchen Leuten eine „Höchststrafe von 2 Millionen Dollar und einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren“, wie die Zollbehörde in Hongkong schreibt.

Die Kollegen von Techspot berichten zudem, dass der Schmuggel in den letzten Jahren stark zugenommen habe. Denn in China ist Hardware deutlich teurer als in anderen Ländern. Die Vorfälle ereignen sich vor allem an den Kontrollpunkten an der Grenze zwischen Hongkong und Macau, da zwischen diesen beiden Gebieten und dem Festland wirtschaftliche Unterschiede bestehen.

An der Grenze nimmt man regelmäßig Personen fest, die häufig besonders ausgefeilte Ideen haben, um Hardware an den chinesischen Behörden vorbeizuschmuggeln.

Neulich hatte jemand versucht, mehrere Hundert Prozessoren am Zoll vorbeizuschmuggeln. Doch sein seltsames Verhalten machte die Polizei auf ihn aufmerksam:

