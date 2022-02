Was ist die günstigste Möglichkeit, Lost Ark zu zocken, wenn ihr keinen Gaming-PC habt?

Ihr habt eine PS5 oder eine Xbox Series X|S, wollt aber unbedingt Lost Ark zocken? MeinMMO stellt euch die günstigsten Möglichkeiten vor, wenn ihr Lost Ark zocken wollt, aber keinen Gaming-PC habt und auch nicht kaufen wollt.

Was ist Lost Ark? Lost Ark ist das derzeit erfolgreichste MMORPG auf Steam. Das Gameplay ähnelt stark Diablo III, bietet euch aber eine waschechte MMORPG-Erfahrung mit Dungeons, Raids und PvP-Elementen.

Lost Ark ist ein riesiger Erfolg auf Steam mit über 1 Million Spieler gleichzeitig. Auch durch den großen Erfolg wollen nun viele User auch mit dem MMORPG Lost Ark starten.

Wo kann man Lost Ark spielen? Lost Ark könnt ihr aktuell nur auf dem PC zocken, mit Lost Ark auf der PS5 oder der Xbox Series X sieht es erst mal schlecht aus. Doch was ist, wenn ihr keinen Gaming-PC besitzt oder ihr nicht unbedingt neue Hardware kaufen wollt? MeinMMO stellt euch ein paar Alternativen vor.

Shadow

Was ist Shadow? Shadow ist ein Cloud-Dienst. Im Gegensatz zu GeForce Now oder auch anderen Streaming-Anbietern wie Google Stadia, streamt ihr hier einen kompletten Windows-PC mit Desktop. Ihr könnt Shadow wie einen richtigen PC nutzen: Ihr arbeitet und zockt dabei die ganze Zeit auf einem virtuellen Desktop. Shadow selbst hatte erklärt, dass nur ihr sehen könnt, was ihr auf dem Desktop macht und der Anbieter selbst keinen Zugriff auf euren digitalen Rechner hat.

Wo kann man Shadow nutzen? Shadow könnt ihr sowohl auf eurem Windows-PC als auch auf Android, iOS und auch unter Linux verwenden.

Was kostet Shadow? Den Cloud-Dienst Shadow könnt ihr nicht kostenlos nutzen und es gibt auch keine kostenlose Probephase. Der Abo-Preis liegt im Monat bei 29,99. Eine günstigere Variante gibt es nicht und es gibt auch keine Möglichkeit Geld mit einem längeren Abo zu sparen.

Das braucht ihr für Shadow: Der Anbieter empfiehlt eine Internetgeschwindigkeit von mindestens 15 Mbit/s, damit ihr Shadow richtig nutzen könnt. Damit liegen die Anforderungen von Shadow auf dem gleichen Niveau wie auch GeForce Now.

GeForce Now

Was ist GeForce Now? GeForce Now ist ein Cloud-Gaming-Dienst, mit dem ihr eure Spiele in der Cloud zocken könnt. Ihr könnt dabei eure eigenen Spiele von Steam, Uplay und Co streamen. Es gibt sowohl ein kostenloses als auch ein kostenpflichtiges Modell.

Wo kann man GeForce Now nutzen? Ihr könnt eure Spiele sowohl auf einem Computer als auch auf mobilen Geräten wie einem Smartphone streamen. Sowohl für Android gibt es eine passende App im AppStore. Als iOS-User könnt ihr GeForce Now bisher nur im Safari-Browser als mobile Variante nutzen.

Was kostet GeForce Now? GeForce Now gibt es in drei verschiedenen Abo-Modellen. Im Basis-Modell zahlt ihr nichts, müsst aber auch mit bestimmten Einschränkungen leben. So könnt ihr maximal eine Stunde am Stück zocken, bevor ihr euch neu verbinden müsst. Bei den anderen Modellen müsst ihr Geld zahlen. In folgender Tabelle könnt ihr die drei Modelle von Nvidia sehen:

Gratis Priority RTX 3080 Hardware Basic Rig Premium-RIG mit Raytracing GeForce RTX 3080 mit Raytracing Zugriff Standardzugriff auf Gaming-Session Bevorzugter Zugriff auf Premium-Server Zugriff auf RTX-3080-Server Session-Dauer 1 Stunde 6 Stunden 8 Stunden Preis Kostenlos 9,99 Euro/Monat 99,99 Euro / 6 Monate

Das braucht ihr für GeForce Now: GeForce NOW benötigt mindestens 15 Mbit/s für 720p bei 60 FPS und 25 Mbit/s für 1080 p bei 60 FPS. Ohne eine ausreichend schnelle Internetverbindung funktioniert GeForce Now nicht.

Wollt ihr sogar auf 1440p und mit RTX 3080 streamen, dann benötigt ihr mindestens 35 Mbit/s. Wie gut sich Online-Spiele und MMORPGs auf GeForce Now zocken, hat MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch für euch ausprobiert.

Hinweis: Nvidia listet GeForce Now bereits als unterstützten Titel, nutzen könnt ihr das Spiel jedoch noch nicht. Laut Nvidia listet GeForce Now bereits als unterstützten Titel, nutzen könnt ihr das Spiel jedoch noch nicht. Laut Blogpost kann es zwischen 15 Tagen und 2 Monaten dauern, bis das Spiel auf GeForce Now verfügbar ist.

Was gibt’s sonst für Alternativen? Wer keine Lust auf Streaming hat, für den sehen die Alternativen aktuell ziemlich dürftig aus. Zumindest hoffen viele User darauf, dass sie zukünftig das MMORPG Lost Ark auch auf dem Steam Deck zocken können. MeinMMO erklärt euch, wie wahrscheinlich das ist:

Kann man Lost Ark auf dem Steam Deck spielen?