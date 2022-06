The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Das waren die News dieser Woche aus der Welt der MMORPGs im Überblick. Erzählt mal, was war denn euer persönliches Highlight der Woche? Oder haben wir vielleicht sogar etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Was passierte bei den MMORPGs in Entwicklung ?

In dieser Woche ist in der Welt der MMORPGs so einiges passiert. Lost Ark sorgte mit positiven und negativen Schlagzeilen für Aufsehen, ein neues Weltraum-MMO startet auf Steam und bekommt miserable Bewertungen und ein Anime-MMO setzt auf gleich 2 Kryptowährungen. Wir haben alle wichtigen MMORPG-News der Woche gesammelt.

Insert

You are going to send email to