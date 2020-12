So geht es mit LoL: Wild Rift jetzt und 2021 weiter

Das Mobile-Game LoL Wild Rift hat seine Beta gestartet und zeigt seine Pläne für die nächsten Wochen und das Jahr 2021. Erfahrt hier, was die Entwickler mit neuen Champions, Skins und Inhalten geplant haben.

Was ist LoL: Wild Rift? Das ist das Mobile-Spiel von League of Legends. Ihr könnt jetzt ganz bequem auf Android und iOS in die Kluft der Beschwörer hüpfen und euch dort mit bekannten Champions wie Blitzcrank, Jinx oder Garen messen.

Am 10. Dezember startete die Beta auch in Europa und ihr könnt jetzt direkt loslegen und zocken. Noch nicht überzeugt? Wir von MeinMMO haben getestet, wie viel LoL wirklich in Wild Rift steckt.

Wie geht es nach dem Start weiter? In einem Entwicklertagebuch spricht Christina „Obiwunkenobi“ Wun über die Zukunft von LoL Wild Rift und wie dort die nächsten Wochen und Monate aussehen (via YouTube). Dabei gibt es schon erste Teaser, welche Champions bald veröffentlicht werden. Und ja, Teemo spielt dabei eine wichtige Rolle.

Das passiert als nächstes

Das Noxus-Event: In Wild Rift startete bereits am 10. Dezember das Event um die Brüder aus Noxus. Ein paar der Inhalte daraus wurden schon veröffentlicht. Andere folgen im Verlaufe des Events noch.

Das läuft noch bis zum 23. Dezember um 01:00 Uhr deutscher Zeit und bringt folgende Inhalte:

Eine große Auswahl an Missionen, bei denen Ihr Blaue Partikel und Seiten aus dem exklusiven Comic „Brüder“ freispielt.

Poromünzen, Sticker, Symbolrahmen

Im Shop:

Die Champions Darius und Draven

Die Skins High Noon Darius, Akademie Darius, Kommentator Draven, Seelenschnitter Draven

Paket für Darius mit 50 % Rabatt, Akadamie Darius und High Noon Darius

Pakete für Draven mit 50 % Rabatt, Seelenschnitter Draven und Kommentator Draven

Neue Champions: Draven und Darius findet ihr jetzt bereits im Spiel. Später in diesem Monat gesellt sich auch der Affe Wukong neu dazu.

Neue Skins: Im Video stellt Christina Wun auch die Skins vor, die für Wild Rift unterwegs sind. Das sind Königin Ashe, Stahllegion Garen und Vulkanischer Wukong.

Im Januar 2021 geht’s so weiter

Zusammenarbeit mit PC: Im kommenden Jahr 2021 will das Team von Wild Rift mit dem Team der PC-Version an gleichzeitigen Events, Ankündigungen und Themen arbeiten. Da kann man bisher noch nicht viel zu sagen, will im Januar aber weitere Details bekanntgeben.

Season 1: Die erste offizielle Season von Wild Rift wird im Januar 2021 starten.

Teemo wird bald ein Teil von Wild Rift

Neue Champions: In „ein paar Wochen“ will das Team von Wild Rift „ein paar der bekanntesten Champions aus League of Legends“ zu Wild Rift bringen. Gleichzeitig startet man das bisher größte Event.

Dabei gibt man die Aussicht auf Teemo „und ein paar seiner Freunde“.

Wie gefällt euch die Aussicht auf die neuen Inhalte von LoL: Wild Rift? Fehlt euch noch ein bestimmter Champion, der das Spiel perfekt machen würde oder seid ihr mit der Ankündigung von Teemo schon mehr als zufrieden?

Als Anfänger in League of Legends: Wild Rift empfehlen wir euch diese 5 Champions. Mit ihnen seid ihr für den Einstieg bestens gerüstet.