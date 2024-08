Ein übler Ausraster ihres Freundes bringt die deutsche Twitch-Elite bei LoL in Erklärungsnot

Die erfolgreichsten deutschen Twitch-Streamer zu League of Legends wie NoWay, Tolkin oder Broeki spielen alle in einem Team: NNO Old. Doch einer ihrer Teamkameraden, Agurin, hatte jetzt einen üblen Aussetzer. Das sorgt für kritische Nachfragen in der Community von LoL.

Was war das für ein Aussetzer?

Der beste Spieler von NNO ist Muhammed „Agurin“ Kocak (28). Er ist Jungler und einer der besten SoloQ-Spieler der Welt, jedenfalls in den Augen seines Team-Kameraden NoWay und der kennt sich mit sowas aus.

Agurin ist in einem Stream auf Englisch jetzt in eine Sprache verfallen, die allgemein als absolutes Tabu gilt und die üblicherweise heftig sanktioniert wird: Er hat einem Gegenspieler erklärt, er solle sich das Leben nehmen.

Das wurde auf X in einem Tweet sarkastisch angeprangert als „Das ist ein normales & angemessenes Verhalten für einen der größten deutschen League Influencer“. Der Tweet erreichte 1,2 Million Aufrufe und sorgte für Ärger.

Er gilt allgemein als einer der schlimmsten Flamer in LoL – die deutschen Streamer von NNO sind aber eigentlich die “good guys”:

Freunde des Streamers werden in Sippenhaft genommen, sollen ein Statement geben

Das war das Problem: Agurin ist ein Mitglied von NNO. Dieses Team hat eine Sonderstellung in Deutschland, denn es besteht aus einigen der prominentesten Twitch-Streamer des Landes. Viele von ihnen waren früher mal Profis, haben aber beschlossen, als Twitch-Streamer ihr Geld zu verdienen. 2022 legte das “Rentner-Team” einen krassen Lauf in der 2. deutschen Liga hin.

Einige Mitglieder von NNO nehmen inoffiziell „wichtige Rollen“ in der deutschen Community von LoL ein, sind selbst mit Riot Games verbandelt und genießen allgemein einen guten Ruf:

Zu NNO gehören 5 der 7 größten Kanäle zu LoL auf Twitch

Übers Jahr gesehen:

Liegt NoWay auf Platz 1 in Deutschland nach gesehenen Stunden in LoL auf Twitch

Kommt Tolkin auf Platz 2

Liegt NNO Prime auf Platz 4

steht Broeki auf Platz 5

belegt der Supporter von NNO, Karni, Platz 7

Agurin wäre eigentlich auf Platz 3. Doch der streamt mittlerweile auf Englisch und fällt daher aus der Liste raus.

Die Leute auf Twitter forderten jetzt Statements von NNO, die sollten sich von Agurin distanzieren oder zumindest ein Statement abgeben.

So reagierte NNO: Tolkin sagte sinngemäß: Das sei schon echt ein Problem. Allerdings messe man hier mit zweierlei Maß. In der englischsprachigen Community sei dieser Ton alltäglich, nur in Deutschland sei das ein Problem. Agurin müsse sich dennoch dafür entschuldigen (via Twitch)

Broeki sagte auf Twitter etwas angesäuert, er wolle dem „Mob“ kein Futter geben. Ihr nerve es, dass hier damit gedroht werde, Freunde und Sponsoren in den Konflikt hineinzuziehen. Er verteidige Agurin zwar nicht, wolle jedoch „dramageilen kleinen Fotzen“ keinen Content bieten.

NoWay erklärte den Ausraster von Agurin mit dem schlechten Zustand von LoL und dass gerade viele frustriert seien und daher Dinge im Effekt passierten. Er forderte aber, dass sich LoL-Spieler selbst im Effekt zurückhalten: Man könne Leute schon mal „Doofkopp“ nennen, aber wenn man zu Sätzen komme, dass deren Leben nichts wert sei – das geht für NoWay nicht. Man wisse nie, in welcher Lebenssituation der andere gerade sei und wie ihn solche Aussagen träfen.

Als Streamer habe man eine Reichweiten-Verantwortung. Man werde das bei NNO intern aufarbeiten.

Agurin bittet um Entschuldigung

So reagierte Agurin selbst: Agurin hat in einem Tweet heute um Entschuldigung gebeten. Er habe hier eine Grenze überschritten. Das sei völlig inakzeptabel. In der englischsprachigen Community seien solche Beleidigungen normalisiert, es sollte aber nie zur Normalität werden.

Er werde an seinem Verhalten und an seiner Sprache arbeiten.

NoWay erklärt die aktuell gereizte Stimmung in Lol mit dem schlechten Zustand des Spiels, das für viel Frustration sorgt. Die Nerven liegen offenbar blank. NoWay selbst scheint in letzter Zeit etwas die Schnauze voll von League of Legends zu haben: „Wenn sich nichts ändert, bin ich weg“ – hört NoWay bald mit LoL auf?