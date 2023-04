Kabelloser 7.1-Sound: Gönnt euch das Logitech G533 Wireless-Headset mit 44% Rabatt auf Amazon

Das Logitech G533 Wireless-Headset bietet euch kabellosen 7.1 Sound und ist jetzt besonders günstig bei Amazon verfügbar.

Wenn ihr auf der Suche nach einem kabellosen Gaming-Headset seid, das euch einen hervorragenden Sound und einen hohen Tragekomfort bietet, solltet ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen: Das Logitech G533 Wireless-Headset ist aktuell für nur 82,99€ statt 149€ auf Amazon erhältlich. Das sind satte 44% Rabatt!

Mit dem Logitech G533 Wireless-Headset erlebt ihr ein neues Level an Immersion: Es hat 40 mm Pro-G™ Treiber, die einen ausgewogenen und dynamischen Klang liefern, der jede Explosion, jeden Schuss und jeden Schritt realistisch wiedergibt. Außerdem unterstützt es DTS Headphone:X für 7.1 Surround Sound, der euch eine präzise Ortung von Gegnern und ein ansprechendes Raumgefühl ermöglicht. Ihr könnt euch also voll und ganz auf das Spielgeschehen konzentrieren. Das Headset verfügt zudem über ein 6 mm Mikrofon, das sich in den linken Ohrhörer einklappen lässt.

Das Beste an dem Headset ist aber, dass es kabellos ist: Ihr genießt eine verlustfreie digitale Audioübertragung über eine 2,4 GHz Funkverbindung mit einer 15-Meter-Reichweite. Ihr seid also nicht an euren PC oder eure Konsole gebunden, sondern könnt euch frei bewegen. Der Akku hält bis zu 15 Stunden lang und lässt sich einfach über ein USB-Kabel aufladen. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen, dass euch mitten im Spiel der Saft ausgeht. Für einen hohen Tragekomfort sorgen die abnehmbaren Sport-Mesh-Ohrpolster, die eure Ohren angenehm umschließen und vor Außengeräuschen abschirmen.

Das Logitech G533 Wireless-Headset ist also ein echter Schnapper für alle, die sich ein kabelloses Gaming-Headset mit einem tollen Sound und einem unschlagbaren Preis wünschen. Wenn ihr euch dieses Angebot sichern wollt, solltet ihr schnell sein: Der Deal gilt nur solange der Vorrat reicht!

In unserer Deals-Übersicht findet ihr darüber hinaus viele weitere Schnäppchen und Aktionen. Wir suchen jeden Tag die besten Angebote für euch raus und zeigen euch, wo ihr wirklich sparen könnt.