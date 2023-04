Optimal für PS5: 4K OLED TV mit HDMI 2.1 & 120 Hz jetzt 1000€ günstiger bei Amazon

Schnappt euch jetzt bei Amazon einen PS5-tauglichen OLED TV mit 65 Zoll, HDMi 2.1 und 120 Hz Bildwiederholrate zum Tiefstpreis im Angebot.

Im Schatten von Samsung, LG, Sony und Co. bietet Hisense mit dem A9H einen erstklassigen und trotzdem vergleichsweise günstigen OLED TV. Bei Amazon ist das Modell mit 65 Zoll gerade im Angebot:

Amazon: 4K OLED TV für PS5 im Angebot

Mit HDMI 2.1-Anschlüssen, einer Bildwiederholrate von 120 Hz und vielen Gaming-Features ist der OLED TV die perfekte Begleitung für eure PS5 oder Xbox Series X/S. Erlebt eure Lieblingsspiele in 4K und mit bis zu 120 Hz und genießt dabei die hohen Kontraste und das tiefe Schwarz, das nur mit OLED erreicht werden kann.

So gut ist das Angebot: Bei Amazon kostet der Hisense 65A9H aktuell nur noch 1499€. Der Preis liegt damit ganze 1000 Euro unter der UVP in Höhe von 2499 Euro. Der Versand ist obendrein gratis.

Mit diesem Preis kann aktuell kein anderer Anbieter mithalten. Bei alternativen Händlern zahlt ihr zurzeit mit Versand mindestens 2028,90 Euro. Es ist darüber hinaus erst das zweite Mal, dass der OLED TV so günstig zu haben ist. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: Hisense 65A9H zum Tiefstpreis!

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Diagonale 163.9 cm / 65 Zoll Bildschirmauflösung 3.840 x 2.160 Pixel Bildwiederholungsfrequenz 120 Hz Bildverhältnis 16:9 Reaktionszeit 3 ms Anschlüsse 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0, 1x Composite Video

Ein echter Geheimtipp

Hisense hat zwar keinen so guten Ruf wie die großen Konkurrenten im High-End-Segment, liefert aber trotzdem richtig gute Ergebnisse und bietet sich so als echter Geheimtipp für alle, die auf der Suche nach einem bezahlbaren OLED TV sind, an. Die Hardware-Experten von trustedreviews.com haben den Fernseher Anfang des Jahres getestet und kamen dabei zu folgendem Fazit:

Das OLED-Flaggschiff von Hisense bietet ein farbenfrohes, dynamisches Bild und sein integriertes Soundsystem ist ein echter Knaller. Das Niveau der Bildverarbeitung kann an manchen Stellen etwas schwerfällig sein, und ein paar Bild- und Tonfehler treten auf, aber der A9H macht unbestreitbar Spaß, wenn er auf allen Zylindern läuft.

Pro Helle und farbenfrohe Bilder

Das Soundsystem ist ein Knaller

Hochwertige Gaming-Features

Einfaches Interface

Gut gebaut Contra Bildverarbeitung hat einen schweren Stand

Die Einstellung “Ultra Smooth Motion” könnte noch etwas verfeinert werden

Erreicht nicht ganz die Konkurrenz

In unserer Deals-Übersicht findet ihr darüber hinaus viele weitere Schnäppchen und Aktionen. Wir suchen jeden Tag die besten Angebote für euch raus und zeigen euch, wo ihr wirklich sparen könnt.