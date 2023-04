Halb so teuer wie die RTX 4090: Holt euch mit der Radeon RX 7900 XTX 4K-Gaming zum Tiefstpreis

Bei Mindfactory bekommt ihr jetzt geballte 4K-Gamingpower in Form der Radeon RTX 4090 XTX – und das zum absoluten Tiefstpreis.

Wenn ihr euren Gaming-PC aufrüsten und für die nächsten Jahre aussorgen wollt, dann ist dieses Angebot genau das Richtige für euch. Mindfactory bietet euch jetzt die ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming mit 24GB Videospeicher für gerade mal 1049€ an. Das ist absoluter Tiefstpreis und kostet nur halb so viel wie eine RTX 4090. Dabei ist die Leistung der RX 7900 XTX in Benchmarks nur geringfügig kleiner als die der Nvidia-Konkurrenz. Die Preise bei anderen Anbietern beginnen erst weit über 1100 Euro. Hier geht’s zum Deal:

4K-Gamingpower zum Sparpreis

Die ASRock RX 4900 XTX ist ein Meisterwerk der Technik und bietet euch eine unvergleichliche Performance in allen Spielen. Die ASRock RX 4900 XTX basiert auf dem AMD RDNA 2 Chip, der euch eine hohe Effizienz, eine starke Leistung und eine beeindruckende Grafikqualität ermöglicht. Die ASRock RX 4900 XTX verfügt über satte 24 GB GDDR6 Speicher, der euch genug Bandbreite für hohe Auflösungen und Bildraten bietet. Ihr könnt eure Spiele in 4K oder sogar 8K genießen, ohne Einbußen bei der Geschwindigkeit oder der Detailtreue. Außerdem unterstützt die Grafikkarte die neuesten Technologien wie Raytracing, Smart Access Memory und DirectX 12 Ultimate, die eure Spiele noch realistischer und immersiver machen. Die ASRock RX 4900 XTX ist zudem mit einem effizienten und leisen Kühlsystem ausgestattet, das eure Grafikkarte auch unter Volllast kühl und stabil hält.

Aber was bedeutet das alles für eure FPS? FPS steht für Frames per Second oder Bilder pro Sekunde und gibt an, wie flüssig eure Spiele laufen. Je höher die FPS, desto besser das Spielerlebnis. Die ASRock RX 4900 XTX kann euch in den meisten Spielen eine hohe FPS liefern, auch in anspruchsvollen Titeln wie Cyberpunk 2077 oder Assassin’s Creed Valhalla. Laut Benchmarks könnt ihr mit der ASRock RX 4900 XTX in diesen Spielen in 4K-Auflösung mit Raytracing über 60 FPS erreichen, was eine hervorragende Leistung ist. In anderen Spielen wie Doom Eternal oder Forza Horizon 4 könnt ihr sogar über 100 FPS erzielen, was euch ein extrem flüssiges Gameplay ermöglicht. Die ASRock RX 4900 XTX ist also eine Grafikkarte, die euch in jedem Spiel eine optimale Performance bietet.

Noch mehr gute Deals findet ihr in unserer Übersicht. Hier stellen wir jeden Tag spannende Angebote und lohnenswerte Aktionen aus den Kategorien Gaming, Hardware und Multimedia ausführlich vor. Schaut doch mal vorbei!