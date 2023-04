Holt euch jetzt ein günstiges Chromebook, das für Cloud-Gaming optimiert wurde und zockt aktuelle Spiele für unter 1000€.

Auch wenn sich die Preise für Grafikkarten etwas normalisiert haben: Eine aktuelle Grafikkarte wie die RTX 4080 treibt den Preis für eine Gaming-Maschine gerne in ziemlich hohe Gefilde. MediaMarkt hat eine Alternative für euch parat: Mit den Chromebooks von Lenovo, ASUS und Acer habt ihr nicht nur einen starken Homeoffice-Partner, sondern seid bestens fürs Cloud-Gaming gerüstet. Denn für das Streamen von Spielen via Xbox Gamepass und Co. braucht es keine teure High-End-Hardware.

ACER Chromebook – Komfort in Reinform

Egal wofür ihr dieses kleine Powerhouse braucht, das Chromebook macht in allen Lagen eine gute Figur. Beim Zocken im Bett, Arbeiten im Zug oder für die Mitschrift in der Uni, der Akku lässt euch so schnell nicht im Stich. Aktuell ist es bei MediaMarkt reduziert erhältlich und kostet euch mit 799€ weniger als eine einzelne High-End-Grafikkarte.

Die Hardware im Überblick:

Grafikkarte : ‎Intel Iris Xe Graphics

: ‎Intel Iris Xe Graphics Prozessor : Intel Core™ i5-1240P Prozessor

: Intel Core™ i5-1240P Prozessor Bildschirm : 16 Zoll WQXGA (2.560 x 1.600)

: 16 Zoll WQXGA (2.560 x 1.600) Arbeitsspeicher : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Festplatte : 256 GB SSD

: 256 GB SSD Größe/Gewicht: 357 x 21 x 250; 1,7 kg

Für den kleinsten Geldbeutel: Lenovo IdeaPad 5i

Noch mal eine Ecke günstiger als der Kollege von Acer ist das Lenovo IdaPad 5i. Gerade mal knapp 700€ müsst ihr für das 1,8 kg leichte Kraftpaket berappen. Der Intel Porzessor sorgt beim täglichen Gebrauch für ordentlich Tempo auf dem üppigen 16 Zoll Display. Dank der Streaming Dienste von Amazon Luna, Xbox Cloud Gaming (Beta) und NVIDIA GeForce NOW (alle separat erhältlich) habt ihr auch Zugriff auf eine riesige Spiele-Bibliothek.

Die Hardware im Überblick:

Grafikkarte : ‎Intel UHD Grafik

: ‎Intel UHD Grafik Prozessor : Intel Core™ i3-1215U

: Intel Core™ i3-1215U Bildschirm : 16 Zoll WQXGA (2.560 x 1.600)

: 16 Zoll WQXGA (2.560 x 1.600) Arbeitsspeicher : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Festplatte : 256 GB SSD

: 256 GB SSD Größe/Gewicht: 357 x 19.9 x 253; 1.82 kg

Wollt ihr die besten Gaming-Deals künftig nicht mehr verpassen? Dann empfehlen wir euch unseren Angebots-Ticker, durch den ihr stets zeitnah über die spannendsten Deals informiert werdet!