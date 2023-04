PS5 kaufen: So günstig gab es die Bundles noch nie – egal ob mit Laufwerk oder Digital Edition

Jetzt ist der beste Zeitpunkt sich eine PS5 zu kaufen: Das God of War Bundle gibt es jetzt in der Disc Edition und Digital Edition zum Tiefstpreis.

Wenn ihr euch eine PlayStation 5 kaufen wollt, dann ist jetzt der perfekte Momen dafür. Beide Varianten, die Disc Edition und die Digital Edition, gibt es jetzt zum Angebots. Jeweils im Bundle mit dem AAA-Blockbuster God of War Ragnarök. Wir stellen euch die Angebote vor:

PS5 Disc Edition inkl. God of War Ragnarök

Das PS5-Bundle in der Disc Edition, also mit integriertem Laufwerk, findet ihr jetzt im Angebot bei GameStop. Hier kostet das Spiele-Paket für gerade mal 529,99 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung der PS5 ohne Beigaben beläuft sich schon auf 549 Euro. Ihr spart also 20€ auf den Grundpreis und bekommt das Spiel noch als Gratisbeigabe dazu, das entspricht einem weiteren Rabatt von ca. 80 Euro. In Summe spart ihr also ganze 100 Euro. Und das Beste ist: Ihr müsst nicht ewig warten. Die Konsolen sind vorrätig und können sofort verschickt werden.

PS5 Digital Edition inkl. God of War Ragnarök

Ebenfalls im Angebot ist die PS5 in der Digital Edition, das heißt es ist kein Laufwerk installiert. Wenn ihr also dahin übergehen wollt, dass eure Spiele-Sammlung rein digital abrufbar ist, dann ist diese Variante die bessere, und auch günstigere Wahl. Die UVP des Bundles mit God of War Ragnarök liegt bei 519,99 Euro. Amazon hat diesen Preis jetzt um 40€ reduziert auf nur noch 479,99 Euro. Technisch sind die beiden PS5-Modelle, mit Ausnahme des Disc-Laufwerks, identisch. Der Speicherplatz kann außerdem bequem erweitert werden. Auch hier ist die Ware vorrätig und ihr könnt eure neue PS5 in wenigen Tagen in den Händen halten. Das Spiel liegt hier als Download-Code bei.

Weitere Angebote

Weitere aktuelle Hardware- und Software-Angebote, bei denen sich ordentlich sparen lässt, findet ihr unterdessen auch auf unserer Deals-Übersichtsseite.