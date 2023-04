Die beste SSD für PS5: Samsung 980 Pro Heatsink mit 2 TB jetzt megagünstig im Angebot sichern

Schnappt euch jetzt bei MediaMarkt die Samsung 980 Pro SSD mit Heatsink und bis zu 2 TB Speicher für PS5 & PC zum besonders günstigen Preis.

Auch 2023 erscheinen mit Blockbustern wie Star Wars Jedi: Survivor, Diablo IV oder Starfield ein paar Titel, die massig Speicherplatz beanspruchen dürften. Mit der Samsung 980 Pro SSD-Festplatte mit Heatsink, die aktuell bei MediaMarkt besonders günstig im Angebot ist, könnt ihr am PC und auf PS5 vorsorgen.

Die Variante mit 2 Terabyte ist aktuell um 14 Prozent reduziert und kostet so nur noch 174,99€. Auf die Ausfürhung mit 1 TB gibt es sogar ganze 29 % Rabatt. So kostet die SSD nur noch 94,99€.

Blitzschnelle SSD für PS5 & PC

Die schnelle Datenübertragung der Samsung 980 Pro macht die SSD perfekt für Gaming und Video-Editing!

Dank der Samsung 980 Pro gehören ausufernde Ladezeiten und mühselige Boot-Vorgänge bei euren Games der Vergangenheit an. Der Einbau der M.2-Festplatte mit NVMe-Protokoll (Non-Volatile Memory Express) in den PC oder die PS5 ist super simpel. Durch PCIe-Schnittstelle der 4. Generation besitzt die Festplatte eine doppelt so schnelle Datentransferrate im Vergleich zu herkömmlichen PCIe Gen3-SSDs.

So verfügt die Samsung 980 Pro über eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s, sowie eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 5.100 MB/s. Selbst bei performancelastigen AAA-Spielen wie God of War: Ragnarök oder Total War: Warhammer 3 genießt ihr so ununterbrochenen Spielfluss ohne nervige Ladezeiten.

Der schon verbaute Heatsink sorgt dabei für eine optimale Wärmeabfuhr, sodass die SSD nicht zu heiß wird und ihr euch keine Sorgen um gegrillte Hardware machen müsst.

Weitere Samsung SSD Speicher-Deals bei MediaMarkt

In unserer Übersicht stellen wir euch jeden Tag spannende Hardware- und Gaming-Deals vor. Wenn ihr keine Angebote und Aktionen verpassen wollt, ist das genau die richtige Adresse für euch.