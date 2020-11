LG OLED CX9, RTX 2060 Gaming-Laptop und mehr reduziert bei Amazon

Das bietet das Modell: Acers Nitro 5 in der hiesiegen Ausstattungsvariante AN515-54-571G bietet mit der GeForce RTX 2060 eine der derzeitwohl besten Preis-Leistungs-Grafikeinheiten im Notebook-Segment, die sich durchweg für flüssige Bildraten bei hohen Grafikeinstellungen in Full HD eignet.

Dabei kam in einem separaten Bericht von hifi.de auch das kürzlich bekannt gewordene VRR-Problem aktueller OLED-Fernseher mit inkonsistenter Schwarzdarstellung in Verbindung mit weniger 120 Fps als in Spielen zur Sprache, das jedoch als verkraftbar und die Kaufentscheidung nicht beeinflussend beschrieben wird.

Der OLED CX von LG tritt die Nachfolge des Erfolgsmodells C9 an – ein Volltreffer für dich? Das kommt drauf an: bist du Film- und Serienfan mit Heimkino-Genen? Magst du Streaming und wartest sehnsüchtig auf die neue Konsolengeneration? Oder bist du Sportfan? Wenn du jetzt mindestens einmal „ja“ gesagt hast und bereit bist, für ein erstklassiges Bild etwas tiefer in die Tasche zu greifen, dann solltest du dir den LG CX einmal näher ansehen.

