LG Nanocell-TV günstig mit Ohrhörer-Zugabe und mehr bei Saturn.de

Zudem ist der Fernseher für den TV-Empfang gerüstet und fertigt auf Wunsch Aufnahmen auf USB-Speichergeräte an. Allein die in bestimmten Situationen gut sichtbare Edge-LED-Beleuchtung und die nicht ganz so hohe Spitzenluminanz fallen negativ ins Gewicht. Unterm Strich bedeuten 90,4 Prozent ein gutes Endergebnis.

Saturn.de legt im Rahmen der Aktion als Zugabe mit den LG TONE Free FN6 in Weiß aber auch noch ein paar kabellose Bluetooth-Ohrhörer bei, die ansonsten laut Preisvergleich günstigstenfalls 59 Euro kosten, was das Ganze noch etwas attraktiver macht.

So gut ist der Preis: Den 65 Zoll großen UHD-Fernseher gibt es bei Saturn.de aktuell für 799 Euro statt 1.599 Euro UVP, wobei noch 29,90 Euro Lieferkosten per Spedition hinzu, sofern nicht lokal im Markt abgeholt wird.

