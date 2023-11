Steam: Neues Strategie-Spiel erinnert an Frostpunk mit Zügen, zeigt in 3 Minuten, was euch erwartet

Last Train Home ist ein neues Echtzeitstrategie-Spiel auf Steam von THQ Nordic. In einem knapp 3-minütigem Trailer zeigen euch die Entwickler zum Release jetzt, was euch erwartet.

Was ist das für ein Spiel? Das Echtzeitstrategie-Spiel Last Train Home stellt euch vor eine wichtige, aber ebenso bedrückende und schwierige Aufgabe. Unter eurer Führung wollen die tschechoslowakischen Soldaten an Bord eines Zuges zurück nach Hause finden.

Nicht nur durch das eisige Setting erinnert das Spiel dabei an den beliebten Titel Frostpunk. Im Verlauf des Games müsst ihr wichtige Entscheidungen treffen und klug mit euren Ressourcen umgehen. Jede Entscheidung, die ihr trefft, beeinflusst stark das Schicksal eurer Kameraden.

Eure Aufgabe ist es nicht nur sie sicher auf ihrer Reise zu begleiten, sondern sie ebenfalls aufkommende Echtzeitgefechte vorzubereiten, um höhere Chancen auf eine gelungene Heimreise zu haben.

Wo könnt ihr Spielen? Last Train Home könnt ihr seit dem 28. November 2023 auf Steam spielen. Aktuell könnt ihr das Spiel noch bis zum 05. Dezember 2023 für 15 % günstiger bekommen.

In einem Trailer bekommt ihr jetzt einen genaueren Einblick auf die Features, die euch in Last Train Home erwarten:

Was euch erwartet: In einigen Gameplay-Ausschnitten zeigt euch der Trailer, wie ihr eure Truppen sicher durch feindliche Gebiete befördert.

Dafür sucht ihr unter anderem mit euren eigenen Soldaten den Kampf und erteilt ihnen auf den verschiedenen Maps eure Befehle. Euer Ziel ist es, so viele Soldaten wie möglich am Leben zu halten. Dabei erlangt ihr ebenfalls wichtige Ressourcen und Informationen für eure weitere Reise.

Befindet ihr euch nicht gerade auf einem Schlachtfeld, reist ihr mit dem Zug durch die eisigen Landschaften Russlands. Diese Zeit könnt ihr nutzen, um eure Soldaten kennenzulernen und ihre Geschichten sowie ihre Stärken zu erfahren.

Ähnlich wie in Frostpunk ist einer eurer größten Feinde in Last Train Home das harte Klima und die komplizierten Voraussetzungen nach einer schwierigen Zeit.

Behaltet nicht nur eure Soldaten, sondern ebenfalls eure Ressourcen und den Zug immer im Auge

Auf eurer Reise warten viele Herausforderungen auf euch, die es zu beachten gilt, um das Überleben eurer Leute zu sichern:

Behaltet eure Soldaten im Auge und schaltet neue Fähigkeiten frei

Schickt Trupps los, um die Umgebung zu erkunden

Schließt neue Bündnisse ab und handelt mit Ressourcen

Verteilt die anliegenden Aufgaben im Zug, aber achtet auf Pausen für eure Soldaten

Daneben ist es natürlich auch eure Aufgabe euren Zug zu pflegen, gegebenenfalls zu reparieren und mit neuer Ausrüstung auszustatten, um euch für die kommenden Gefahren zu wappnen. Wie im Trailer zu sehen, könnt ihr euren Zug dafür mit allen wichtigen Wagons ausstatten.

Ein Schlafwagon, eine Küche, ein Krankenwagon, das Lager und ein Wagon voller Geschütze, um euch vor Feinden zu verteidigen.

Dabei ist es wichtig, dass ihr euren Zug möglichst immer am Laufen haltet. Denn Stillstand könnte in diesem Fall den Tod bedeuten.

Was haltet ihr von Last Train Home und seinem Konzept? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.

5 gute Strategiespiele, die ihr im Multiplayer gegen eure Freunde spielen könnt