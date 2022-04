Kostenlose Spiele auf PS5 und Xbox könnten euch bald nervige Werbung anzeigen

Wer kostenlose Spiele zocken möchte, ärgert sich oft über „Pay2Win“ oder Beschränkungen. Nun gibt es angeblich Pläne, Werbung in kostenlose Spiele auf Xbox und PS5 zu bringen. MeinMMO erklärt euch, was dahinter steckt.

Viele kostenlose Spiele setzen auf bestimmte Bezahlsysteme oder Beschränkungen, um sich finanzieren zu können. So könnt ihr nur eine bestimmte Zahl von Charakteren erstellen oder habt ein begrenztes Limit für Ingame-Währung.

Bei Handy-Apps bekommt ihr zusätzlich oftmals noch Werbung angezeigt, mit der die Studios die Entwicklung finanzieren wollen. Nun überlegen wohl auch Sony und Microsoft, neue Werbung auf ihre Konsolen zu holen. Zumindest berichtet das Magazin Businessinsider (via businessinsider.com, Paywall-Artikel).

Kommt bald eine neue Form von Werbung auf die PS4 und PS5?

Gibt es schon Werbung auf der Xbox und PS5? Auch jetzt gibt es bereits Werbung, etwa auf der PS5. So können Entwickler ihre Spiele im PS Store bewerben und Streaming-Dienste können in ihren Apps auf den Next-Gen-Konsolen ebenfalls Werbung anzeigen lassen.

Doch in Zukunft soll es noch mehr Möglichkeiten geben, Werbung in kostenlosen Spielen schalten zu können.

Welche Ideen für Werbung gibt es? So wird überlegt, dass man etwa Werbung auf Reklametafeln in Sportspielen schalten könnte. Also ähnlich wie in einer richtigen Sportarena. Ganz neu ist das übrigens nicht, denn der Publisher Electronic Arts setzt bereits auf Ingame-Werbung auf Reklametafeln etwa in den „Need for Speed“-Spielen (via winfuture.de).

Es gibt aber auch weitere Ideen, wie etwa das Belohnen vom Gucken von Werbung. Dieses Vorgehen dürften viele User bereits von Apps auf ihrem Handy kennen, wo ihr fürs Werbung-Anschauen Premium-Währung oder andere Dinge geschenkt bekommt.

Auf der Xbox oder PlayStation könntet ihr dann ebenfalls mit Ingame-Währung oder Skins für Charaktere belohnt werden.

Wann soll die neue Werbung kommen? Es gibt noch keine konkreten Pläne, wann genau die neue Werbung kommen soll. Angeblich suchen Sony und Microsoft noch die passenden Partner für die Werbung.

Sony und Microsoft haben für die kommenden Jahre große Pläne

Auch abseits von den Ideen mit der Werbung hat Sony große Pläne mit der PS4 und PS5. So hatte Sony mehrere Studios gekauft, die MMOs auf die PS5 bringen wollen. Dennoch, hatte Sony erklärt, wolle man weiterhin auch Singleplayer-Spiele wie etwa die Horizon-Spiele bringen.

Bei Microsoft und Xbox hat man ebenfalls Großes vor. Nachdem man vor einem Jahr erst Bethesda gekauft hatte, hatte Microsoft Anfang 2022 bekannt gegeben, Activision Blizzard kaufen zu wollen. Einige hatten schon befürchtet, dass manche Spiele nun nicht mehr auf die PS5 kommen werden.

Die Spiele, die unserer Meinung nach am ehestens eine Umsetzung als MMO verdienen, haben wir in folgendem Artikel für euch zusammengefasst. Ein paar Spiele, wo wir uns eine Online-Umsetzung wünschen, dürftet ihr sicher kennen:

Sony entwickelt mit Bungie mehr MMOs – 5 Games, die eine Umsetzung als MMO für PS5 verdienen