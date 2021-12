Kopierter „New World Guide“ auf MeinMMO und die Konsequenzen – Statement aus der Chefredaktion

Auf MeinMMO stand drei Tage ein Guide zu New World, der nahezu komplett von ZoS Gaming kopiert war. Hierfür möchte sich die Redaktion entschuldigen und über die Konsequenzen reden. Ein Statement von MeinMMOs Chefredakteurin Leya Jankowski.

Liebe Community,

heute erreichte uns eine Mail von ZoS Gaming, die uns darüber informierte, dass einer ihrer Guides nahezu identisch bei uns auf der Seite erschienen ist. Es handelt sich um ihren Trophäen-Guide zu New World, der Tabellen zu verschiedenen Trophäen-Buffs enthält.

Genau diese Tabellen landeten fast identisch in einem Trophäen-Guide auf MeinMMO. Es wurde weder die Quelle genannt, noch wurde ZoS Gaming um Erlaubnis gebeten, die Tabelle nutzen zu dürfen.

Den Trophäen-Guide mit den Tabellen von ZoS Gaming haben wir mittlerweile offline genommen.

Das hätte so nicht passieren dürfen und entspricht nicht unseren ethischen und journalistischen Standards. Wir haben die Zusammenarbeit mit dem Autor, der den Guide bei uns erstellt hat, mit sofortiger Wirkung beendet.

Wir haben bereits geprüft, ob es zu noch mehr kopierten Inhalten kam in den letzten Wochen. Nach unserer Prüfung haben wir jedoch nichts Auffälliges festgestellt.

Zwar legen wir großen Wert auf die Korrektur und Kontrolle unserer Texte, allerdings vertrauen wir darauf, dass Autoren und Autorinnen ihre Texte selbst verfassen. Das ist normalerweise auch der Fall, weshalb uns dieser Vorfall umso mehr trifft. Ich bin sehr stolz auf mein Team und lese ihre Inhalte jeden Tag mit großer Freude.

Ich bedauere den Vorfall deshalb sehr.

Es gibt Fehler, die sind verzeihbar. Es gibt vermutlich keine Autoren und Autorinnen, denen nicht schon etwa ehrliche Recherche-Fehler passiert sind. Das gilt auch für mich. Sowas sollte natürlich nicht vorkommen, aber komplett ohne Fehler arbeitet niemand.

Wenn wir auf Fehler hingewiesen werden, checken wir die Sachlage, bedanken uns und korrigieren die Fehler transparent. Wir sind immer dankbar und offen für Feedback und Hinweise, da wir nach ständiger Verbesserung streben.

Für das Kopieren von Inhalten haben wir jedoch keine Toleranz. Wenn fremde Inhalte jeglicher Art – indem wir etwa reddit-Threads zitieren oder uns auf ein Video auf YouTube beziehen – bei uns auf der Seite auftauchen, geben wir das an. Der transparente Umgang mit Quellen ist uns enorm wichtig.

Wir wissen aus leidlicher Erfahrung selbst, wie frustrierend es ist, wenn man viel Mühe und Zeit in die eigenen Inhalte steckt, nur um sie irgendwo kopiert zu finden.

An dieser Stelle möchte ich mich persönlich und im Namen der Redaktion bei ZoS Gaming und auch bei euch, liebe Community, entschuldigen.

Es ist uns enorm wichtig, dass ihr uns vertrauen könnt und dass wir hier saubere, journalistische Arbeit liefern. Dazu gehört der gewissenhafte Umgang mit Quellen.

In der Zwischenzeit waren wir bereits mit ZoS Gaming hierüber im Austausch und konnten die Sache klären. Danke an ZoS Gaming, dass ihr so schnell und zugewandt auf uns reagiert habt.

Wir werden intern jetzt nochmal prüfen, wie wir so etwas in Zukunft vermeiden können. Denn in erster Linie hätte der Artikel so erst gar nicht auf der Seite erscheinen dürfen und da nehmen wir uns selbst natürlich vollkommen in die Verantwortung.

Ich verbleibe mit einem lieben Gruß an euch und danke euch für eure Aufmerksamkeit.