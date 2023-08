Der Twitch-Streamer Kai Cenat hatte seine Fans bei einem Treffen mit Preisen wie einer PlayStation 5 oder einem Gaming PC beglücken wollen, doch die Situation geriert außer Kontrolle und endete mit Festnahmen und Verletzten.

Was war das für eine Situation? Am Freitag, dem 4. August 2023, veranstalteten Twitch-Streamer Kai Cenat und YouTuber Fanum ein Fan-Treffen im Union Square Park in New York City. Dort wollten sie PS5-Konsolen, Gaming PCs und Gaming-Zubehör unter ihren Zuschauern verlosen.

Dem Aufruf des Twitch-Streamers folgten tausende Menschen. Die Situation eskalierte kurz nach dem Eintreffen des 21-Jährigen.

Verletzte und Festnahmen bei Fan-Treffen

Wie geriet die Situation außer Kontrolle? Bereits Stunden bevor das Gewinnspiel losgehen sollte, versammelten sich Fans am Union Square Park.

Kai Cenat, der im Auto auf dem Weg zum Event streamte, erwähnte die Masse an Zuschauern sowie die Polizeipräsenz. Als er das Fahrzeug umgeben von Bodyguards verließ, wurde er jedoch schnell von der Menge überwältigt. Der Stream endet, kurz nachdem die Kamera offenbar fallen gelassen wird.

Videoaufnahmen zeigen die chaotischen Szenen: Menschen strömen auf die umliegenden Straßen, klettern auf Fahrzeuge. Kai Cenat selbst ist zu sehen, wie er ein Kind aus der Menschenmenge trägt und einem Fan mit Atemproblemen beisteht (via Dexerto).

Wie verlief das Event? Live-Hubschrauberaufnahmen vom Ort des Geschehens zeigen, wie Polizisten Menschen festnehmen und in einen Bus verladen. Berichten zufolge soll es zwischen 60 und 65 Festnahmen gegeben haben, darunter 30 Minderjährige.

„Viele junge Menschen wurden verletzt“, sagte Jeffrey Madden vom New York City Police Department bei einer Presskonferenz am selben Tag. Er berichtet von Menschen, die blutend aus der Menge kamen und Panikattacken erlitten. Zudem sollen mehrere Personen durch Feuerwerkskörper verletzt worden sein und Knochenbrüche erlitten haben. Auch mehrere Beamte seien verletzt worden (via Polygon).

Fanum verließ den Ort des Geschehens offenbar in einem schwarzen SUV, an dem sich mehrere Fans festhielten. Aufnahmen des amerikanischen Nachrichten-Senders CBS zeigen, wie mindestens eine Person vom fahrenden Auto stürzt.

Kai Cenat selbst wurde offenbar von seinen Leibwächtern aus der Menge getragen und anschließend von der Polizei zur Befragung mitgenommen. Er soll keine Erlaubnis für das Event gehabt haben. Wie das NYPD mitteilte, wurde der Twitch-Streamer wegen Anstiftung zum Aufruhr, ungesetzlicher Versammlung und „einiger weiterer Punkte“ angeklagt.

Um 17:30 Ortszeit soll der Park weitgehend geräumt gewesen sein.

Aus großem Einfluss folgt große Verantwortung

AMP, die Organisation, zu der sowohl Kai Cenat als auch Fanum gehören, veröffentlichte ein Statement zu dem Vorfall auf Instagram. So sei die Veranstaltung als „positives Erlebnis“ gedacht gewesen, um sich bei den Fans für ihre Unterstützung zu bedanken. Offenbar hatte man die Beliebtheit der Content Creator und die Ausmaße des Events unterschätzt:

Wir haben in der Vergangenheit bereits Fan-Treffen und Video-Shootings ausgerichtet, aber so etwas wie gestern haben wir noch nie erlebt. Wir sind uns bewusst, dass unser Publikum und unser Einfluss wachsen und damit geht auch eine größere Verantwortung einher. via Dexerto

Von Kai Cenat liegt kein offizielles Statement vor. Ein Post, der das Gewinnspiel ankündigte, wurde mittlerweile gelöscht, auch das VoD des Events ist nicht länger verfügbar.

Kai Cenat hatte erst im Februar 2021 mit dem Streamen begonnen und war 2022 zu einem der größten Creator der Plattform geworden. Im Februar diesen Jahres knackte er mit einem Marathon-Stream gleich zwei Rekorde und erregte sogar die Aufmerksamkeit des Rappers Drake:

