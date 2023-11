Kabellose Überwachungskamera jetzt vor dem Black Friday um 50% reduziert

Mit dieser Überwachungskamera könnt ihr euch für einen günstigen Preis noch sicherer fühlen. Jetzt bei Amazon im Angebot.

Wenn ihr in letzter Zeit über eine einfache Überwachungskamera nachgedacht habt, um euer Grundstück besser abzusichern, ist diese eine vortreffliche Wahl. Sie ist nicht nur kabellos, sondern hat auch batteriebetriebene Flutlichthalterung. Spart jetzt 50% und bezahlt nur 69,99€ statt 139,99€.

Darum ist diese Überwachungskamera eine gute Wahl

Was beachtenswert ist, ist zweifellos das leistungsstarke Flutlicht mit einer Helligkeit von 700 Lumen. Es sorgt nicht nur für eine helle Ausleuchtung eures Außenbereichs, sondern dient auch als Abschreckung für potenzielle Eindringlinge. Es obliegt euch, ob ihr das Flutlicht manuell bedient oder so konfiguriert, dass es bei einer Bewegung automatisch aktiv wird.

Sie liefert scharfe Aufnahmen in einer 1080-p Qualität. Ihr könnt den Livestream über die Blink Home Monitor App auf eurem Smartphone oder Tablet verfolgen und jederzeit sehen, was in eurem Außenbereich passiert. Die Bewegungserfassungsfunktion sorgt dafür, dass ihr rechtzeitig benachrichtigt werdet, wenn sich etwas vor eurem Heim abspielt.

Die Einrichtung ist leicht und dauert nur wenige Minuten. Ihr müsst lediglich die Flutlichthalterung an der gewünschten Stelle montieren, die Kamera einschalten und mit eurem WLAN-Netzwerk verbinden. Hinterher optimiert ihr die Einstellungen nach euren Wünschen und könnt euch schon sicherer fühlen.

Ein weiterer Vorteil ist seine kabellose und batteriebetriebene Funktionalität. Nervige Kabel sind also Geschichte und auch das Flutlicht könnt ihr nach eurem Wünschen positionieren. Laut Hersteller haben die Batterien eine lange Lebensdauer und können problemlos von euch ausgetauscht werden, wenn sie leer sind.

Sie funktioniert auch in Verbindung mit Alexa, wobei ihr einfach nur einen Sprachbefehl geben müsst. Es ist auch möglich, von der Ferne, mit fremden Leuten oder bekannten Menschen in der unmittelbaren Nähe zu sprechen, falls euch etwas auffällt.

