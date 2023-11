Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit bis zu 65 Stunden Spielzeit fast um 40% bei Amazon reduziert

Diese Over-Ear-Kopfhörer bieten für ihren Preis einen auditiven Power-Sound. Nutzt jetzt das befristete Angebot bei Amazon.

Die Lankey Sound Kopfhörer sind kabellose Bluetooth-Kopfhörer, die euch für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis eine Top-Qualität liefern. Sie haben im Bluetooth-Modus bis zu 65 Stunden Spielzeit und sind optimal für unterwegs geeignet. Außerdem sind sie mit einem HD-Mikrofon ausgestattet, um Anrufe jederzeit entgegenzunehmen und klar mit euren Freunden zu kommunizieren. Spart jetzt 38% und bezahlt nur 24,99€ statt 39,99€

Darum sind diese Over-Ear-Kopfhörer eine gute Wahl

Diese Over-Ear-Kopfhörer bieten für euch eine kabellose Verbindung über Bluetooth, sodass ihr euch frei bewegen könnt, ohne euch um einen unnötigen Kabelsalat kümmern zu müssen. Hört eure liebsten Hörspiele von dem Geisterjäger John Synclair oder die letzten Helden vom namhaften Autor und Producer David Holy. Zudem ist es ein Genuss, wenn ihr jederzeit eure Top-Charts oder Podcasts überall hören könnt.

Die lange Akkulaufzeit ist ein weiterer Pluspunkt. Mit einer einzigen Ladung könnt ihr bis zu 65 Stunden Musik hören, was ideal für lange Reisen oder Outdoor-Aktivitäten ist. Wenn der Akku leer ist, könnt ihr die Kopfhörer einfach über das mitgelieferte USB-Kabel aufladen und innerhalb kurzer Zeit wieder einsatzbereit machen.

Sie verfügen auch über ein eingebautes HD-Mikrofon, das klare und deutliche Anrufe ermöglicht. Ihr könnt Anrufe entgegennehmen oder tätigen, ohne euer Smartphone aus der Tasche zu nehmen. Das Mikrofon filtert obendrein Hintergrundgeräusche heraus und sorgt dafür, dass eure Stimme glasklar übertragen wird.

Mit den Lankey Sound Kopfhörern habt ihr auch die Möglichkeit, FM-Radio zu hören oder Musik von einer SD/TF-Karte abzuspielen. Ihr könnt eure Lieblingssender suchen und speichern oder eure eigene Musikbibliothek auf einer Speicherkarte mitnehmen. Diese vielseitigen Funktionen ermöglichen es euch, verschiedene Audioquellen zu nutzen und euer Hörerlebnis anzupassen.

Sie sind auch ergonomisch gestaltet und bieten einen hohen Tragekomfort. Die weichen Ohrpolster passen sich perfekt an eure Ohren an und sorgen für eine angenehme Passform, auch bei langem Tragen. Das verstellbare Kopfband ermöglicht es euch, die Kopfhörer an eure individuelle Größe anzupassen.

