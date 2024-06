Ein smarter MMORPG-Streamer verrät, wie Yu-Gi-Oh! ihm das Liebesleben ruiniert hat

Die Wahl zwischen Anime und etwas intimer Zweisamkeit fällt manchmal schwer. Auch der MMORPG-Streamer und YouTuber Josh Strife Hayes erzählt, wie Yu-Gi-Oh! ihm einiges ruiniert hat.

Nerds und Weebs haben es manchmal gar nicht so einfach, im Liebesleben richtige Erfolge zu erzielen. Denn die eine Leidenschaft steht gerne mal der anderen im Weg – und das passiert auch bekannten Streamern wie Josh Strife Hayes. Der erzählt von seiner Vergangenheit und wie ein Anime-Marathon seine Freundin frustriert hat.

Zuletzt hat Josh Strife Hayes auch Mass Effect gespielt und erklärt, wie man Rollenspiele richtig falsch spielt:

Wer ist Josh Strife Hayes? Den Streamer und YouTuber Josh Strife Hayes kennt man aus verschiedenen Videos, in denen er unterschiedliche Aspekte von MMORPGs bewertet und immer auf der Suche nach dem „perfekten“ MMO ist. Dabei erklärt er zum Beispiel, was parasitäre Systeme sind und wie sie MMORPGs langfristig schaden können.

Manchmal spricht er aber auch darüber, dass sein Nerd-Dasein dem Privatleben im Weg steht – wie in einem seiner jüngsten Streams.

Was hat er gesagt? Während einer Gaming-Session kommt im Chat das Thema Yu-Gi-Oh! auf. Während der Anime von vielen als „Kinder-Anime“ belächelt wird, beginnt Hayes dem Chat sofort zu erklären, dass die ersten beiden Staffeln von Yu-Gi-Oh! grandios waren und die beiden Arcs rund um „Maximillion Pegasus“ und „Battle City“ zu dem Besten gehören, was Anime je hervorgebracht hat.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tatsächlich war Hayes von Yu-Gi-Oh! so begeistert, dass es ihm sein Liebesleben ruiniert hat. Denn er erklärt:

Also ich beim Haus meiner Freundin war und sie mit dem Streamen fertig war, hat sie uns an den TV gesetzt und Yu-Gi-Oh! angemacht. Du machst auf dem Fernseher nichts an, um tatsächlich etwas zu gucken, sondern du machst etwas auf dem TV im Hintergrund an, wenn du in ‘dieser Situation’ bist.

Ich wusste das nicht.

Ich war sehr fasziniert von der ersten Staffel Yu-Gi-Oh!. Für eine lange Zeit.

Und nach 6 Stunden, in denen ich bei ihr zu Hause war und sie mich bereits so anschaute mit „Josh, willst du ins Schlafzimmer gehen?“, sagte ich: „Nein, will ich nicht. Ich will wissen, was das Milleniumauge von Maximillion Pegasus macht. Mach die nächste Episode an. Die sind 20 Minuten lang. Wir sind hier seit 6 Stunden. Ich hab erst 18 Folgen gesehen.“