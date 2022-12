Nur noch kurze Zeit: 7 spannende Geheimtipps auf PS4 & PS5 für unter 20 Euro im PS Store

Zum Jahresanfang ist die perfekte Gelegenheit, um deine nächsten Lieblingsspiele günstig im PS Store abzustauben! Und keins davon kostet mehr als 20€!

Auf der Suche nach neuen Spielen? Schau dir diese Auswahl der besten Januar-Angebote im PS Store an! Von Action-RPGs bis hin zu Adventure-Spielen gibt es hier für jeden etwas! Nutze die Gelegenheit, um deine Sammlung zu erweitern oder einfach nur deine Lieblingsspiele zum günstigeren Preis zu erwerben!

Günstige Kracher im PS Store

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 7. Januar, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Jedes Spiel bietet unterschiedlich viel Spielspaß für jeden investierten Euro. Anhand der Daten der Website Howlongtobeat seht ihr für jedes der hier aufgeführten Spiele eine durchschnittliche Spielzeitangabe. Die gibt an, wie lange ihr in etwa beschäftigt seid, wenn ihr nur der Story folgt.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Ark: Survival Evolved

Genre: Survival-Action-Adventure | Entwickler: Studio Wildcard | Release-Datum: 29. August 2017 | Spielzeit: 205 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Ark: Survival Evolved ist ein Survival-Action-Adventure-Spiel, in dem ihr auf einer verlassenen Insel gestrandet seid und ums Überleben kämpfen müsst. Ihr müsst Nahrung und Wasser sammeln, einen Unterschlupf bauen und eure Fähigkeiten verbessern, um euch gegen wilde Dinosaurier und andere Gefahren zu schützen. Dabei könnt ihr auch mit anderen Spielern zusammenarbeiten und Allianzen bilden, um kollektiv eure Überlebenschancen zu erhöhen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr Survival-Spiele mögt und die Herausforderung, auf einer verlassenen Insel zu überleben, ist Ark das richtige Spiel für euch. Es ist auch für Dinosaurier-Fans geeignet, die gerne in die Rolle eines Paläontologen schlüpfen und die Welt der prähistorischen Kreaturen erkunden möchten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ark: Survival Evolved ist derzeit mit 75 Prozent Rabatt erhältlich und kostet 4,99€ statt des normalen Preises von 19,99 Euro (UVP).

A Way Out

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Hazelight Studios | Release-Datum: 23. März 2018 | Spielzeit: 7 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? A Way Out ist ein kooperatives Action-Adventure-Spiel, das speziell für zwei Spieler entwickelt wurde. Ihr übernehmt die Rollen von Leo und Vincent, zwei Gefängnisinsassen, die einen Ausbruch planen. Dafür müsst ihr zusammenarbeiten, Rätsel lösen und Gefahren überwinden, während ihr eure Flucht vorantreibt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier bekommen alle ein spannendes Spiel, die gerne kooperativ spielen und mit einem Freund zusammenzuarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Es ist auch für Fans von Action-Adventure-Spielen geeignet, die eine spannende Geschichte erleben möchten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: A Way Out wurde um 80 Prozent im Preis reduziert und kostet nun 5,99€ statt 29,99 Euro (UVP).

The Elder Scrolls Online

Genre: MMORPG | Entwickler: ZeniMax Online Studios | Release-Datuom: 9. Juni 2015 | Spielzeit: 155 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? The Elder Scrolls Online ist ein MMORPG, das in der fantastischen Welt von Tamriel spielt. Ihr könnt euren eigenen Charakter erstellen und habt dabei Zugriff auf die verschiedensten Rassen und Klassen, mit denen ihr eure eigene Geschichte in der lebendigen Online-Welt erleben könnt. Hier erledigt ihr Quests, erkundet Dungeons, tragt PvP-Kämpfe aus und vieles mehr.

Für wen lohnt sich das Spiel? The Elder Scrolls Online eignet sich für alle, die MMORPGs mögen und die Welt von Tamriel erkunden möchten. Denn in keinem Elder-Scrolls-Spiel dürft ihr mehr Gebiete der Fantasiewelt bereisen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: The Elder Scrolls Online gibt es zurzeit zum Preis von 5,99€, was einer Ersparnis von 70 Prozent gegenüber dem UVP von 19,99 Euro entspricht.

Diablo 2: Resurrected

Genre: Action-RPG | Entwickler: Blizzard Entertainment | Release-Datum: 23. September 2021 | Spielzeit: 35 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Diablo 2: Resurrected ist eine Neuauflage des Klassikers Diablo 2. Es ist ein Action-RPG, in dem ihr euch durch die Hölle kämpft, um den Teufel persönlich zu bezwingen. Ihr könnt euren Charakter verbessern, mächtige Waffen und Rüstungen sammeln und so die Horden von Monstern bezwingen. Diablo 2: Resurrected bietet auch einen Multiplayer-Modus, in dem ihr mit Freunden zusammenspielen könnt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Diablo 2: Resurrected eignet sich für alle, die Action-RPGs mögen und die Diablo-Reihe lieben. Es ist auch für Fans von Hack-and-Slash-Spielen geeignet, die gerne sehen, wie ganze Gegnerwellen unter ihren mächtigen Attacken fallen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Diablo 2: Resurrected ist aktuell um 67 Prozent im Preis reduziert und kostet 13,19€ statt 39,99 Euro (UVP).

Cuphead

Genre: Run-and-Gun | Entwickler: StudioMDHR | Release-Datum: 28. Juli 2020 | Spielzeit: 11 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Cuphead ist ein schnelles und herausforderndes Run-and-Gun-Spiel von StudioMDHR. Ihr spielt als Cuphead oder Mugman und müsst euch durch zahlreiche Levels kämpfen, um eine Wette mit dem Teufel zu gewinnen. Das Spiel zeichnet sich durch seine wunderschöne, handgezeichnete Grafik im Stil der 1930er Jahre aus und bietet auch einen Koop-Modus.

Für wen lohnt sich das Spiel? Cuphead eignet sich für alle, die schnelle und herausfordernde Spiele mögen und die wunderschöne handgezeichnete Grafik zu schätzen wissen. Allerdings müsst ihr hier durchaus etwas Frustresistenz mitbringen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Cuphead wurde um 30 Prozent im Preis gesenkt und kostet nun 13,99€ statt 19,99 Euro (UVP).

OlliOlli WorldNur noch kurze Zeit: 7 spannende Geheimtipps auf PS4 & PS5 für unter 20 Euro im PS Store

Genre: Skateboard-Plattform | Entwickler: Roll7 | Release-Datum: 8. Februar 2022 | Spielzeit: 6 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? OlliOlli World ist ein Skateboard-Plattform-Spiel, in dem ihr als Olli durch zahlreiche Levels skateboarden. Das allerdings in einer 2,5D-Welt, wodurch es sehr einzigartige Skateboard-Mechaniken einsetzt. Dabei stehen gerade die Tricks im Vordergunrd, die ihr lernen und ausführen könnt. Ebenso gibt es hier Meisterschaften, in denen ihr gegen andere Spieler antretet und so eure Fähigkeiten unter Beweis stellt.

Für wen lohnt sich das Spiel? OlliOlli World eignet sich für alle, die Skateboard-Spiele mögen und die Herausforderung suchen, realistische Skateboard-Mechaniken zu meistern. Es ist auch für Fans von Plattform-Spielen geeignet, die gerne durch verschiedene Levels springen und grinden.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: OlliOlli World gibt es zurzeit zum Preis von 9,89€, was einer Ersparnis von 67 Prozent gegenüber dem UVP von 29,99 Euro entspricht.

Ancestors: The Humankind Odyssey

Genre: Survival-Adventure | Entwickler: Panache Digital Games | Release-Datum: 6. Dezember 2019 | Spielzeit: 19 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Im Survival-Spiel Ancestors: The Humankind Odyssey erlebt ihr die Evolution und spielt ein Stück Geschichte der Menschheit nach. Als Affenmensch begebt ihr euch in einer komplett unzivilisierten Welt auf die Suche nach Nahrung und Unterschlupf, um zu überleben und die Evolution über hunderttausende von Jahren voranzutreiben.

Für wen lohnt sich das Spiel? Ancestors: The Humankind Odyssey eignet sich für alle, die Survival-Spiele mögen und die Herausforderung suchen, sich durch die Evolution zu kämpfen. Es ist auch für Fans von Adventure-Spielen geeignet, die gerne die Geschichte der Menschheit erkunden und beeinflussen möchten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ancestors: The Humankind Odyssey wurde um 75 Prozent im Preis reduziert und kostet nun 9,99€ statt 39,99 Euro (UVP).

Zusammenfassung zum Jahresende

Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer spannender AAA- und Indie-Spiele, die noch bis Anfang 2023 gesenkt sind. Wenn ihr in dieser Liste hier nicht fündig wurdest, lohnt sich ein Blick in die Spielevorstellungen zum Jahresende.