Zum Jahresende hat der PS Store geniale Deals von AAA bis Indie für PS4 und PS5 im Angebot

Der Januar Sale im PlayStation Network ist da! Entdecke jetzt spannende Angebote für AAA-Hits der letzten Jahre für PS4 und PS5. Stundenlanger Spielspaß zu einem Bruchteil des Originalpreises!

Damit ihr nicht selbst die besten Spiele suchen müsst, findet ihr hier sieben echte Kracher der letzten Jahre für PS4 und PS5, die ihr im PlayStation Network aktuell günstig bekommt! Ob Shooter, Action-RPG, Adventure oder Simulation – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Günstige Kracher im PS Store

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 7. Januar, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Jedes Spiel bietet unterschiedlich viel Spielspaß für jeden investierten Euro. Anhand der Daten der Website Howlongtobeat seht ihr für jedes der hier aufgeführten Spiele eine durchschnittliche Spielzeitangabe. Die gibt an, wie lange ihr in etwa beschäftigt seid, wenn ihr nur der Story folgt.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Elden Ring

Genre: Action-RPG | Entwickler: FromSoftware | Release-Datum: 25. Februar 2022 | Spielzeit: 55 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Elden Ring ist ein Action-RPG von den Dark-Souls-Machern, das zusammen mit George R.R. Martin, dem Autor von Game of Thrones, entwickelt wurde. Die Zutaten der Souls-Reihe bleiben dabei erhalten und ihr begebt euch in eine fantastischen Welt voller Gefahren und geheimnisvoller Mächte. Während eurer Reise müsst ihr eure Fähigkeiten verbessern und mächtige Waffen sammeln, um die dunklen Kräfte zu bezwingen, die das Land bedrohen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Es versteht sich von selbst, dass Fans der Souls-Reihe hier mehr von der Erfolgsformel bekommen. Allerdings steht Elden Ring für sich alleine und ermöglicht somit auch neuen Spielern Zugang zu dieser Art des Gameplays.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Beim Kauf von Elden Ring spart ihr derzeit 30 Prozent auf den UVP-Preis von 69,99 Euro und zahlt nur noch 48,99€.

Stray

Genre: Adventure | Entwickler: BlueTwelve Studio | Release-Datum: 19. Juli 2022 | Spielzeit: 5 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Stray schlüpft ihr in die Rolle einer kleinen Katze, die in einer postapokalyptischen Welt voller Gefahren und Geheimnisse umherstreift. Während eurer Reise müsst ihr euren Weg durch verfallene Städte und verlassene Landschaften finden, um Hinweise auf die Vergangenheit der Welt zu entdecken und aus der Stadt zurück zu euer Katzenfamilie zu finden.

Für wen lohnt sich das Spiel? Der Fokus liegt hier klar auf der Erkundung der Welt und eignet sich damit für all jene, die gerne in Ruhe Mysterien aufdecken. Ein großartiges Kampfsystem gibt es nicht. Konfrontationen mit Gegnern basieren im Regelfall auf Rätseln.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Stray ist derzeit um 20% auf den UVP-Preis von 29,99 Euro reduziert. Der reduzierte Preis beträgt 24,99€.

Evil West

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Flying Wild Hog | Release-Datum: 22. November 2022 | Spielzeit: 11 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Evil West macht euch zu einem Vampirjäger, der in einer alternativen Version des Wilden Westens umherstreift. Während eurer Reise müsst ihr eure Fähigkeiten verbessern und neue Ausrüstung finden, um die Horden Untoter Vampire zu bezwingen, die die Welt des Spiels heimsuchen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier bekommen all jene das richtige Spiel, die gerne einen Monsterjäger verkörpern wollen. Zudem werdet ihr euren Spaß damit haben, wenn ihr ein etwas klassischeres Gamedesign in etwa aus der Ära der PS3 mögt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ihr spart 20 Prozent, wenn ihr das Spiel zum aktuellen Preis von 47,99€ kauft. Der normale UVP-Preis für das Spiel beträgt 59,99 Euro.

Hades

Genre: Rogue-like | Entwickler: Supergiant Games | Release-Datum: 13. August 2021 | Spielzeit: 22 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Hades spielt ihr Zagreus, dem Sohn des Gottes Hades, der sich durch die Unterwelt kämpft. Während eurer Reise müsst ihr eure Fähigkeiten verbessern und mächtige Waffen sammeln, um die dunklen Kräfte zu bezwingen, die euch auf eurem Weg hindern. Ihr bekommt hier eine spannende Kombination aus Roguelike-Gameplay und einer tiefen Geschichte und könnt euch so auf den erst jüngst angekündigten Nachfolger einstellen.

Für wen lohnt sich das Spiel? An Hades habt ihr vor allem dann Spaß, wenn ihr euch gerne mit zufälligen Vorraussetzungen in einen neuen Durchlauf stürzt. Denn als Roguelite ist es darauf ausgelegt, dass ihr aus den euch gegebenen Mitteln das Beste machen müsst.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Hades wird derzeit mit einem Preisnachlass von 33 Prozent auf die UVP von 24,99 Euro angeboten. Der ermäßigte Preis beträgt 16,74 Euro.

Mount & Blade 2 Bannerlord

Genre: Action-RPG | Entwickler: TaleWorlds Entertainment | Release-Datum: 16. Dezember 2022 | Spielzeit: 38 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Mount & Blade 2: Bannerlord ist eben erst im PSN erschienen und schon im Preis gesenkt! Es ist ein Sandbox-Spiel, in dem ihr euren eigenen Weg finden müsst. Dann es ist euch überlassen, ob ihr hier etwa Reichtümer als Händler anhäuft, euch als Söldner verdient, einem Reich anschließt oder ganz einfach euer eigenes gründet und große Schlachten schlagt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Damit lohnt es sich, wenn ihr Spiele ohne festgelegte Story mögt, in denen ihr eure eigene Geschichte schreiben könnt. Dazu ist es ein spannender Titel für all jene, die gerne große Schlachten und Belagerungen schlagen und dabei nicht nur kommandieren, sondern auch selbst mitkämpfen wollen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mount & Blade 2: Bannerlord ist derzeit mit einem Preisnachlass von 20 Prozent gegenüber der UVP von 49,99 Euro erhältlich. Ihr zahlt nur noch 39,99€.

Rimworld

Genre: Simulation | Entwickler: Ludeon Studios | Release-Datum: 29. Juli 2022 | Spielzeit: 66 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Rimworld kontrolliert ihr eine kleine Gruppe von Überlebenden, die auf einem fremden Planeten gestrandet sind. Hier müsst ihr ein neue Lager errichten und euch mit den zahlreichen Bedrohungen des Planeten herumschlagen, um schließlich eine Methode zu finden, um zu entkommen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Rimworld sieht sich als Story-Generator. Entsprechend lohnt sich das Spiel, wenn ihr bei jedem Durchlauf eine neue Geschichte erleben wollt. Zu gewinnen steht dabei nicht einmal im Mittelpunkt. Stattdessen dreht sich alles darum, was eure Kolonisten erleben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Rimworld werdet ihr nur selten im Deal bekommen und dann auch nur stets mit geringen Rabatten. Das ist die Philosophie des Entwicklers. Derzeit zahlt ihr nur noch 31,99€ statt der UVP von 39,99 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 20 Prozent.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders Revenge

Genre: Beat ’em up | Entwickler: Tribute Games | Release-Datum: 16. November 2022 | Spielzeit: 3 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge kämpft ihr in der Rolle der berühmten Ninja-Schildkröten gegen Shredder und seine Handlanger. Das macht ihr in Form eines klassischen Beat ’em Ups, in dem ihr durch eine zweidimensionale Welt wandert und eure Gegner vermöbelt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Da ihr das nicht alleine tun müsst, bekommen hier gerade Koop-Fans einen genialen Titel. Zudem ist es etwas für euch, wenn ihr gerne nostalgisch an die Zeiten von Arcade-Hallen zurückdenkt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders Revenge wird derzeit mit einem Preisnachlass von 20 Prozent auf den ursprünglichen UVP-Preis von 24,99 Euro angeboten. Der ermäßigte Preis beträgt 19,99€.

Zusammenfassung zum Jahresende

Passend zum Jahresende gibt es bei Playstation auch eine Zusammenfassung eurer eigenen Erfolge. Denn im Wrap-Up könnt ihr euch im Detail ansehen, wie viel Zeit ihr ins Zocken investiert habt und was eure Lieblingsspiele waren.