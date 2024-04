James Cameron beantwortet die Frage, warum Jack in Titanic nicht überleben durfte

Er und Rose lachen, dann scheint es noch zwischen ihm und Lizzy zu funken. Die Szene geht dann in die gleiche Schlussszene über, die wir kennen, in der Jack und Rose wieder zusammenfinden.

Gibt es ein alternatives Ende zu Titanic? Es gibt eine Endszene, die es nicht in den fertigen Film geschafft hat. Doch auch diese ändert nichts an dem Schicksal von Jack. Auf YouTube könnt ihr sie selbst anschauen.

Deadpool 3 sprengt die Grenzen dessen, was man in Marvel-Filmen sonst so sagen darf

Wie der Regisseur erklärte, wollte er im Film möglichst viel Realismus einbauen. Vor allem die Szene, in der das Schiff untergeht, sollte so nah wie möglich an die Wirklichkeit herankommen.

In einem Interview mit Le Parisien gab James Cameron darauf eine Antwort und machte deutlich, warum ein Happy End einfach unpassend gewesen wäre (via jeuxvideo.com ).

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to