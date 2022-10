Ich habe meinen 9 Jahre alten Fernseher für 30 Euro verbessert und Strom spare ich auch noch

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Wie spare ich Strom? Bisher habe ich meine PS4, beziehungsweise PS5 zum Streaming für Netflix und Co benutzt. Doch Spielekonsolen verbrauchen viel Strom, wenn ihr „nur“ am Streamen seid. Deswegen gibt es auch die Empfehlung, dass man die PS5 nicht für Netflix und andere Streaming-Dienste nutzen sollte

Was war die Lösung? Die einfachere und günstigere Möglichkeit war tatsächlich ein Streaming-TV-Stick. Diese Teile sind etwas größer als ein USB-Stick und werden via HDMI-Anschluss an den Fernseher gesteckt. Die anschließende Einrichtung ist nicht komplizierter als das Einloggen in Netflix auf der PS5 oder dem Handy.

Was ist das Problem? Wir nutzen in unserem Haushalt einen rund 9 Jahre alten Fernseher. Für die meisten Zwecke ist das Gerät noch völlig ausreichend, da man die Switch oder die PS5 problemlos daran anschließen kann. Auch für einen gemütlichen Filmabend ist er noch ausreichend.

Mittlerweile bieten moderne TV-Geräte etliche Funktionen für Gaming, Streaming und Co. Doch was ist, wenn man einen Fernseher besitzt, der schon Jahre auf dem Buckel hat? Muss dann gleich ein neuer Fernseher für viel Geld gekauft werden? MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann meint: Nein, denn für 30 Euro hat er seinen Fernseher stark verbessert.

Insert

You are going to send email to