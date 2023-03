Ein irrer Gaming-PC kostet so viel wie ein kleines Haus – Was bekommt man für so viel Geld?

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Vor allem durch die Corona-Pandemie waren viele User bereit, viel Geld in ein eigenes System zu investieren. Konnte man schon nicht auf die echte Rennstrecke, dann sollte zumindest zu Hause das Gaming-Hobby so echt wie nur möglich wirken. Sowohl Profis als auch reiche Leute waren da durchaus bereit, viel Geld einzusetzen:

Ist das viel Geld? Für die meisten von uns ist das viel Geld, was man für das System ausgeben könnte. Doch in professionellen Kreisen ist es keine Seltenheit, teure Hardware für Racing-Simulatoren zu kaufen.

Was kostet das Modell? Für das Komplettpaket zahlt ihr 116.387,95 Euro. Dabei sind die Versandkosten noch nicht inklusiv gerechnet. Der liegt für Europa bei rund 3.000 Euro, was keine Kleinigkeit ist.

Was steckt in dem System? Laut Hersteller bekommt ihr ein System, welches nicht nur einem Rennwagen sehr ähnlich sieht, sondern auch genauso hergestellt worden ist (via f1authentics.com ). Die Hardware ist dann in Zusammenarbeit mit Oracle Red Bull Racing erstellt worden.

Doch was bekommt man für das ganze Geld und für wen lohnt sich so etwas?

Der „Oracle Red Bull Racing RB18 Show Car Simulator“ könnte den ein oder anderen Traum erfüllen, kostet aber auch mehr als 100.000 Euro. Dafür könnt ihr in einigen Regionen Deutschlands bereits ein kleines Haus kaufen (via immowelt.de ).

Enthusiasten sind durchaus bekannt, viel Geld in ein Racing-System zu stecken. Und einige Gamer und Streamer sind durchaus bekannt, 5-stellige Summen in ihr Gaming-System zu investieren, wie etwa das 30.000 Euro Gaming-Setup eines Profi-Spielers zeigt.

Red Bull und die Formel 1 haben sich für einen neuen Gam ing-PC zusammengetan. Das Ergebnis kostet euch über 100.000 Euro, dafür bekommt ihr in einigen Regionen Deutschlands bereits ein kleines Haus. Was genau bekommt man für ein Gaming-System?

