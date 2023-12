Regisseur von „A Quiet Place“ lässt „Deadpool“ in seinem neuen Film mit imaginären Freunden spielen 

John Krasinski, der Regisseur von „A Quiet Place“, hat einen neuen Fantasy-Film erschaffen, der im nächsten Jahr in den Kinos laufen soll. In einem ersten Trailer könnt ihr Ryan Reynolds jetzt in diesem neuen Abenteuer sehen.

Was ist das für ein Film? IF: Imaginäre Freunde ist ein neuer Fantasy-Film vom Regisseur John Krasinski. Zusammen mit seinem Schauspieler-Kollegen Ryan Reynolds (Deadpool) hat er damit einen Film entwickelt, der die imaginären Freunde vieler Kinder in den Fokus stellt.

Die Story hinter dem Film soll aus gemeinsamen Ideen entstanden sein. Über mehrere Jahre arbeitete das Duo jetzt schon an der Entwicklung des Films. Als Vorbilder für den Film benannten Krasinski und Reynolds Filme wie „E.T.“ oder „Charlie und die Schokoladenfabrik“, welche ihre Jugend selbst stark geprägt haben.

Wann läuft der Film an? Am 16. Mai 2024 soll der Film in den deutschen Kinos anlaufen. Den ersten Trailer zum neuen Fantasy-Abenteuer haben wir hier für euch eingebaut:

Was passiert in If: Imaginäre Freunde? Die junge Protagonistin, gespielt von Cailey Fleming (The Walking Dead), entdeckt eines Tages, dass sie vergessene und jetzt einsame imaginäre Freunde sehen und hören kann.

Diese nennen sich kurz IFs und sind wie im Trailer zu sehen ziemlich verzweifelt angesichts ihrer Lage. Sie wurden von ihren Kindern längst vergessen und ziehen jetzt einsam durch die Welt.

Viele dieser imaginären Freunde sehen nicht nur traurig oder einsam aus, sondern regelrecht verwahrlost und scheinen völlig fertig zu sein.

Reynolds und Fleming machen es sich zur Aufgabe den einsamen IFs zu helfen

Generell zeigt der Trailer aber, dass sich bei der Gestaltung der IFs viele Gedanken gemacht wurden. Neben wuscheligen Monstern und menschenähnlichen Wesen bekommt ihr im Trailer sogar einen kleinen schmelzenden Marshmallow zu sehen, der sein Auge verliert.

Zusammen mit ihrem Nachbarn, gespielt von Ryan Reynolds, macht das Mädchen es sich zur Aufgabe diesen IFs zu helfen. Denn auch er scheint plötzlich in der Lage, die knuffigen Monster zu sehen.

Zusammen wollen sie neue Kinder für die IFs finden, den deren ursprünglichen Kinder sind zu diesem Zeitpunkt längst erwachsen.

