Deadpool 3 veröffentlicht erstes offizielles Bild, Fans interessieren sich nur für den Hund

Spirit of the North 2 zeigt ersten Trailer und wieder geht ihr als Fuchs auf eine atemberaubende Reise. Diesmal mit beflügeltem Begleiter.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Neben Peggy in der Rolle als Dogpool, kehrt zudem auch Hugh Jackman als Wolverine in Deadpool 3 zurück.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to