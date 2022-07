Ich wünschte, ich hätte das neue Buch von Deutschlands größter Gaming-YouTuberin mit 14 lesen können

Am 19. Juli erschien das Buch „Du schaffst das nicht“ von Gnu, die eigentlich Jasmin heißt. Sie ist die erste deutschsprachige Gamerin, die über 1 Million Abos auf YouTube knackte. MeinMMO-Chefredakteurin Leya las ihr Buch und wünschte, jemand hätte das ihrem 14-jährigen Ich in die Hand gedrückt. Vielleicht wäre sie dann mit ihrer eigenen Nerdigkeit und Unsicherheit nicht so streng ins Gericht gegangen.

Ich erinnere mich noch genau, als wir mit MeinMMO 2021 darüber berichteten, dass Gnu als erste Gaming-YouTuberin 1 Millionen Abos erreichte. An dem Tag war ich wütend.

Es freute mich, dass die Gaming-Landschaft damit an der Spitze ein Stück vielfältiger wurde. Dann kam jedoch, was kommen musste. Die Kommentarspalte unter dem Artikel und auf unseren Social-Media-Postings füllte sich schnell mit blöden Bemerkung in der Richtung: „Ist ja klar, warum die das geschafft hat. Zwinker, Zwinker.“

Natürlich spielten die Kommentare darauf an, dass Gnu eine attraktive, junge Frau ist und der Erfolg vor allem deshalb kommt. Diese Kommentare werdet ihr größtenteils nicht mehr finden, denn wir haben sie gelöscht. Über jeden einzelnen dieser Kommentare ärgerte ich mich damals tierisch.

In ihrem Buch schildert Gnu ihren langen Leidensweg und harten Kampf, um da anzukommen, wo sie heute steht.

Ich hätte mir mit 14 Jahren so ein Buch gewünscht. Vielleicht hätte ich dann früher erkannt, dass ich mit meiner Leidenschaft zum Nerd-Kosmos kein totaler Freak bin, mit meinen Unsicherheiten nicht alleine und hätte eine Perspektive für mich gesehen. Denn Vorbilder für junge Mädchen wie mich gab es damals in den 90er und 2000er Jahren kaum. Ich bin heute 32 Jahre alt.

Über Realitätsflucht und Schönheitswahn

Mittlerweile habe ich einen großen Stapel an Büchern, die mir etwas beibringen sollen. Darunter Management, Kommunikation, Problemlösung, Teamführung und noch lauter anderer Kram, der mir dabei helfen möchte, erfolgreich zu sein.

Diese Bücher sind immer ähnlich aufgebaut. Eine Person, die es geschafft hat, erzählt kurz darüber, wo es Schwierigkeiten gab und wie sie diese gelöst hat. Ist auch logisch. Man möchte selbst ja schließlich von der Lösung profitieren.

Manchmal ist das aber auch frustrierend. Denn für mich wirkt es dann des Öfteren in der komprimierten Version so, als wäre das alles doch recht leicht gewesen.

In Gnus Buch ist das anders. Sie zieht komplett blank und gibt intime Einblicke, die ich so nicht erwartet hätte. Sie macht in ihrem Buch vor allem Platz für die Probleme und Kämpfe, um zu ihrem Erfolg zu kommen.

Ganz unverblümt berichtet Gnu über ihre innerlichen Konflikte damit, eine Außenseiterin in der Schule zu sein und wie sie anfängt, unrealistischen Idealen hinterherzurennen. Besonders spannend find ich hier, dass sie sich dabei vor allem an Spielfiguren wie Lara Croft oder Anime-Charakteren wie Bulma aus Dragonball orientierte. Das war ihre Welt.

Das bringt mich nochmal ins Grübeln, wie schädlich auch diese stark überzeichneten fiktiven Charaktere für junge Menschen sein können. So kann man den Trend nur begrüßen, dass wir hier mittlerweile mehr Vielfalt haben und Charaktere wie Aloy aus Horizon ein anderes Bild zeichnen als Vollbusigkeit, Sanduhr-Figur, Schminke und perfekte Haare – auch, wenn das nicht allen gefällt.

Eine Kontroverse brach aus, weil die Heldin Aloy tatsächlich so aussieht, als würde sie in einer Apokalypse leben und nicht wie ein Modell, wie auf der rechten Seite mit Bildbearbeitung.

Ein ganz großes Thema des Buches ist die Essstörung, die Gnu im Laufe ihres Lebens entwickelte und die sie für 10 Jahre fest in ihren Klauen hielt. Genauso spricht sie offen über die Schönheitsoperationen, denen sie sich unterzog. Diese lässt sie heute Schritt für Schritt wieder rückgängig machen, da sie die Operationen eigentlich nie aus eigenem, inneren Antrieb heraus wollte.

Ihr Job als Gaming-Influencerin befeuerte diese Störung nur noch weiter, denn da bekommt man es mit dem Blick der Öffentlichkeit und Social Media zu tun – und natürlich auch Leuten, die die eigene Optik bis zur Haarspitze kritisieren.

Immer auf Augenhöhe

Ich kann mein junges Ich gut in Gnus Beschreibungen finden. Meine Jugend war durch Mobbing geplagt, was stark mit meinen Interessen für Gaming, Anime und nerdigen Themen zusammenhing.

Zwar war ich nie einem wahnwitzigen Schönheitsideal verfallen. Aber in meiner Verzweiflung kam es zu selbstverletzendem Verhalten. Denn auch ich hatte, wie Gnu es in ihrem Buch beschreibt, immer das Gefühl nie genug sein zu können.

Falls euch dunkle Gedanken plagen: Ihr seid nicht allein. Holt euch bitte Hilfe. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111 oder der Online-Seelsorge , bei der ihr auch einen Chat nutzen könnt. Das ist kostenlos und gilt bundesweit.

Ich glaube, dass mir so ein Buch damals als junges Mädchen sehr hätte helfen können. Denn gerade im jungen Alter fällt es besonders schwer, über Unsicherheiten, Ängste, die eigene Sexualität oder Übergriffigkeiten anderer Personen zu sprechen.

So ein Buch hätte der kleinen Leya zeigen können, dass sie gewiss nicht alleine mit ihren Problemen ist. Besonders toll wäre es natürlich gewesen, so etwas von einer erfolgreichen Gamerin zu lesen, die die eigenen nerdigen Interessen teilt!

Das Buch schrieb Gnu zusammen mit Co-Autorin Lisa Ludwig, der Chefredakteurin von Moviepilot und bekannt aus dem Podcast Lästerschwestern. Die beiden haben es geschafft, das Buch die ganze Zeit nahbar zu schreiben und auf Augenhöhe zu bleiben. Der Stil ist locker und leicht verständlich, sodass er sich hervorragend für ein jüngeres Publikum eignet.

Co-Autorin Lisa Ludwig ist Chefredakteurin bei Moviepilot. Die Website gehört zu Webedia. MeinMMO ist ebenso Teil von Webedia, genau wie GameStar und GamePro.

Einblick hinter die Fassade des vermeintlich perfekten Traumlebens als Gaming-Influencer

Gerade viele junge Leute haben heutzutage den Wunsch, auf Twitch, YouTube, TikTok und Instagram ganz groß zu werden. Im Gaming-Bereich wird da oft gezeigt, dass man fürs Zocken bezahlt wird, Games früher spielen darf, auf coolen Events ist und auch noch Geschenke am laufenden Band bekommt. Traumjob!

Die Realität sieht aber etwas anders aus und auch die zeigt Gnu auf. Da geht es dann um selbstverantwortliches Arbeiten, Einhalten von Deadlines, dem Führen harter geschäftlicher Verhandlungen, Marketing. Ständig die Zahlen und Trends beobachten, darauf reagieren und absurde Arbeitszeiten, die weit über eine 40-Stunden-Woche hinausgehen.

Immer mehr Gaming-Influencer äußern sich dazu, dass sie unter dem Druck zusammenbrechen.

Twitch frisst seine Kinder – Ein deutscher Streamer sagt „Mich macht das kaputt“

Gnu ist dabei so ehrlich davon zu berichten, dass das nur durch Unterstützung ihrer Familie möglich war. Mit ihrer YouTube-Karriere startete sie nämlich noch während ihres Studiums durch, als sie auch noch nebenher einen anderen Job hatte. Da gehört viel Ehrgeiz dazu.

Das sind diese versteckten Arbeiten und Hintergründe, die man nicht sieht, wenn man einfach nur mal ein Video oder einen Stream schaut. Genau diese Infos täten aber sicher so manch einem jungen Menschen gut, der einen Karriereweg in diese Richtung plant.

Wer sollte Gnus Buch lesen?

Gerade jüngeren Menschen würde ich das Buch sofort in die Hand geben. Denn viele Themen, die hier angesprochen werden, beschäftigen uns in einem für uns schwierigen Alter, in dem wir noch nicht so richtig wissen, wer wir sind und was wir wirklich wollen.

Das Buch geht aber dabei achtsam mit den harten Themen wie der Essstörung um und gibt an keiner Stelle eine Anleitung, wie man es nachtun könnte.

Wenn ihr darüber nachdenkt, das Buch eurem Kind zu schenken, würde ich es einmal selbst vorher lesen. Gerade für ein sehr junges Publikum sind die Themen dann teilweise doch sehr erwachsen. Vielleicht möchte man das eine oder andere Kapitel lieber überspringen oder zumindest gemeinsam mit dem Kind lesen.

Ich würde es euch außerdem ans Herz legen, wenn ihr darüber nachdenkt, eine Karriere als Gaming-Inluencer anzustreben. Hier bekommt ihr tiefe Einblicke, die euch eine gute Vorstellung davon geben, was für ein Job wirklich auf euch zukommt.

Als über 30-Jährige konnte ich dem Buch allerdings auch einiges abgewinnen. Gerade als jemand, der selbst im Medien-Umfeld arbeitet und nunja … eben auch mal eine dumme Teenagerin war, die Bestätigung und etwas Balsam gefunden hat, um mein inneres Kind nochmal feste in den Arm zu nehmen.

