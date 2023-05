Das beliebteste Gaming Headset auf Amazon gibt’s jetzt fast 40% günstiger

Das HyperX Cloud 2 ist der Nr.1-Bestseller auf Amazon. Jetzt gibt es das beliebteste Gaming-Headset für PC und PS5 mit einem Rabatt von fast 40%.

Kein anderes Gaming-Headset ist auf Amazon so beliebt wie das HyperX Cloud 2. Über 4500 Kunden haben eine 4- oder 5-Sterne-Bewertung abgegeben. Und jetzt gibt es das Headset mit 7.1 Surround-Sound für PC und Konsole mit einem Rabatt von 37%. Damit zahlt ihr statt der UVP von 99,99€ nur noch 62,99€. Günstiger ist kein anderer Anbieter.

Das ist das beliebteste Gaming-Headset auf Amazon

Mit dem HyperX Cloud 2 bekommt ihr einen erstklassigen Sound für eure Spiele und andere Medien. Ihr könnt euch voll in die virtuelle Welt eintauchen und jedes Detail wahrnehmen. Das Mikrofon ermöglicht euch eine klare Kommunikation mit euren Freunden oder Mitspielern. Es filtert störende Hintergrundgeräusche heraus und lässt eure Stimme natürlich klingen.

Das Headset bietet euch einen hohen Tragekomfort, auch bei langen Gaming-Sessions. Die Ohrpolster passen sich eurer Kopfform an und das Kopfband verteilt das Gewicht gleichmäßig. Außerdem seid ihr mit dem Headset flexibel, was die Geräteauswahl angeht.

Egal ob ihr am PC, an der Konsole oder am Handy spielen wollt, das Headset ist mit allen gängigen Anschlüssen kompatibel.

Holt euch jetzt den Amazon-Bestseller unter den Gaming-Headsets

Natürlich ist nicht alles perfekt an dem HyperX Cloud 2. Es gibt auch einige Nachteile, die ihr beachten solltet. Das Headset hat kein kabelloses Design, was manche Nutzer als störend empfinden könnten. Es hat auch keine aktive Geräuschunterdrückung, die Umgebungsgeräusche reduzieren könnte. Und es hat keine RGB-Beleuchtung oder andere optische Extras.

