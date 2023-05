Days of Play 2023 Angebote: Diese Top-Deals für PS5, PS4 & PS Plus könnten euch erwarten

Am 2. Juni starten die Days of Play 2023. Für PlayStation-Fans heißt das, dass es wieder jede Menge Top-Deals für PS4, PS5 und PS Plus gibt.

Sony hat die nächsten Days of Play angekündigt. Bei dieser Aktion gibt es Rabatte auf Spiele, den Abo-Service PS Plus und Hardware. Normalerweise nehmen Händler wie Amazon oder MediaMarkt mit eigenen Angeboten teil.

Days of Play 2023: Angebote für PS4, PS5 & PS Plus

Was? Die Days of Play sind eine große Rabatt-Aktion von Sony und anderen Anbietern. Im Vordergrund stehen Deals für PS4, PS5 & PS Plus. Es gibt Spiele und Hardware günstiger, außerdem könnt ihr beim Abschluss oder der Verlängerung eines Abos sparen.

Wann? Die Days of Play 2023 starten am 2. Juni und enden am 12. Juni um 23:59 Uhr.

Wo? Die Angebote findet ihr im PlayStation-Store und direkt bei PlayStation, aber auch bei vielen anderen Händlern. Neben den Rabatten von Sony bieten Amazon, MediaMarkt und Co. oft noch eigene Bundles oder Spiele günstiger an.

Auf welche Angebote könnt ihr euch einstellen? Welche Spiele für PS4 und PS5 wo angeboten werden, können wir erst sagen, wenn die Deals live sind. Die Ersparnis bei PS Plus ist dagegen klar. Startet, erneuert oder verlängert ihr euer Abo während den Days of Play um ein 12-Monats-Abo, spart ihr 25%.

Spart 25% auf PS Plus!

Habt ihr ein PS Plus Essential- oder Extra-Abo, könnt ihr außerdem 25% sparen, wenn ihr auf die nächsthöhere Stufe wechselt. Die Laufzeit ist dabei egal.

Ziemlich sicher könnt ihr im Rahmen der Aktion auch den PS5 Controller DualSense und das Pulse 3D Wireless Headset in verschiedenen Farben günstiger abstauben. Auch der Pro-Controller DualSense Edge ist ein heißer Anwärter auf einen Preisnachlass.

Mit etwas Glück könnte sogar die PS5 selbst im Angebot landen. Möglich wären hier spezielle Bundles mit einem zweiten DualSense oder einer Auswahl an Spielen. Haltet dafür am besten den Amazon-Store von PlayStation im Auge:

In unserer Deal-Übersicht findet ihr außerdem noch viele weitere Angebote und Aktionen aus den Bereichen Gaming, Hardware und Multimedia. Jeden Tag suchen wir für euch nach spannenden Schnäppchen, die wir euch dann hier vorstellen. Schaut doch mal rein!