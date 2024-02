Helldivers 2 Systemanforderungen: Wie schnell muss mein Gaming-PC sein?

Mehr zu Helldivers 2: Viele Spieler von Helldivers 2 berichten derzeit davon, dass sie direkt nach dem Start aus dem Spiel ausgesperrt werden. Was das für ein Fehler ist und wie ihr diesen lösen könnt, lest ihr direkt auf MeinMMO: Helldivers 2: Black Screen – So könnt ihr den Fehler lösen

Welche Alternative gibt es? Ihr könnt Helldivers auch anstatt am PC auf der PlayStation 5 spielen. Helldivers 2 unterstützt übrigens Crossplay, sodass ihr auch mit euren Freunden am PC gemeinsam spielen könnt.

Was bedeuten die Daten? „Mindestanforderungen“ bedeutet, dass ihr das Spiel überhaupt spielen könnt. Oftmals bedeutet das Gaming in 720p (HD) mit 30 FPS und niedrigen Einstellungen. Ihr solltet daher nicht zu viel erwarten.

