In Helldivers 2 sind die Spieler so gut, dass Gamemaster Joel sie nun vor eine fast unlösbare Aufgabe stellt

In Helldivers 2 flammt der galaktische Konflikt erneut auf. Zuvor hatten die Helldivers ihren Generalbefehl schnell erledigt und warteten seitdem auf neue Ziele. Die kamen nun und sind schwieriger als je zuvor.

Was ist der neue Generalbefehl? Der neue Generalbefehl in Helldivers 2 befielt den Helldivers, 2 Planeten zu befreien und das in 3 Tagen. Was zunächst recht machbar klingt, ist doch gar nicht so einfach.

Die Planeten, um die es geht, Zagon Prime und Fori Prime sind am äußersten Rand der Galaxie. Um sie zu erreichen, müssen zuvor 3 Planeten befreit werden, damit die Raumschiffe der Helldivers Zugang zu den eigentlichen Zielen erhalten.

Die Helldivers müssen also 5 Planeten in 3 Tagen befreien. Ob die Helldivers diese Aufgabe überhaupt schaffen können, ist fraglich.

Die Aufgabe könnte die Rache des Gamemasters sein

Warum sollte der Gamemaster sich rechen? Der Gamemaster Joel, herrscht über den galaktischen Krieg. Bislang konnten die Helldivers fast immer alle Aufgaben erledigen und Planeten ohne Probleme befreien. Gerade die letzte Aufgabe, bei der die Helldivers, Kontroll-Türme aktivieren mussten, um die Terminiden für immer von 4 Planeten zu befreien, gelang den Spielern schneller als gedacht.

Die Spieler schnappten sich schnell die 50 Tokens für die Befreiung und setzten ihren Kurs weiter Richtung Rand der Galaxie.

Auch auf der anderen Seite der Karte sieht es gut aus. Die Roboter sind ebenfalls recht abgeschlagen und die Menschen sind auch dort schon Richtung Rand der Galaxie unterwegs.

Der Gamemaster Joel wurde wegen der guten Fortschritte der Menschen bereits etwas verspottet und von der Community angestachelt. Sie glauben, wenn es so weiter geht, ist die ganze Galaxie bald befreit und das Spiel damit gewonnen.

Doch andere warnten bereits davor, den Gamemaster anzustacheln. Der neue Generalbefehl könnte dabei eine Art Rache sein. Falls die Spieler den schwierigen Generalbefehl nicht erfüllen, könnte es dazu kommen, dass die Käfer zurückschlagen und die Erfolge der Menschen wieder zunichtegemacht werden.

Die Community hat schon den nächsten Schlachtplan parat

Wie reagiert die Community auf die neuen Befehle? Wie immer ist die Community von Helldivers 2 eifrig bei der Sache dabei. In Windeseile haben die Spieler einen neuen Schlachtplan erstellt, wie sie den Käfern ihre Planeten abgewinnen wollen. Auf Reddit wurde der Schlachtplan für die 5 Planeten geteilt.

Die Spieler wollen zunächst Estanu Prime einnehmen. Was ihnen über Nacht bereits gelungen ist. Nun sollen die Spieler sich Fori Prime widmen, dem ersten der beiden Planeten, die es einzunehmen gilt.

Sobald der Planet befreit wurde, geht es nach Hellmire, Nivel 43 und schlussendlich nach Zagon Prime, dem zweiten Planeten, der für den Generalbefehl eingenommen werden muss.

Hier könnt ihr den Schlachtplan genau ansehen.

Ob die Spieler es schaffen werden, die noch 4 übrigen Planeten zu befreien, steht in den Sternen. Was passiert, falls sie es nicht schaffen, ist aber auch ungewiss.

Joels Rache könnte dann Wirklichkeit werden und den Helldivers von Mittelerde einen Schlag versetzten.