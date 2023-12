„Wir haben 4 Jahre lang darauf gewartet“ – Fans fiebern einer höllischen Serie auf Amazon Prime entgegen

Hazbin Hotel ist eine animierte Comedy-Serie mit ziemlich derbem Humor. Die Pilot-Folge begeisterte 2019 Millionen von Fans, jetzt gibt es endlich einen Trailer zur ersten Staffel.

Was ist das für eine Serie? Hazbin Hotel begann als animierte Webserie, die von der Animatorin Vivienne „Vivziepop“ Medrano entwickelt wurde. Die halbstündige Pilot-Folge erschien 2019 auf YouTube, wo sie mehr als 92 Millionen Aufrufe erhielt.

Im Oktober 2023 wurde angekündigt, dass die Serie nach langem Warten im Januar 2024 auf Amazon Prime zu sehen sein wird. Dort ist man offenbar so überzeugt von Hazbin Hotel, dass man auch gleich noch eine zweite Staffel ankündigte.

Am 13. Dezember 2023 erschien nun der Trailer zur ersten Staffel, der nach knapp 3 Stunden bereits mehr als eine halbe Million Aufrufe hat (Stand: 13. Dezember, 20:00 Uhr). Ihr könnt ihn euch hier in englischer Sprache anschauen:

„Ich werde für den restlichen Tag nicht aufhören können, zu lächeln“

Worum geht es? In Hazbin Hotel versucht Charlie Morningstar, die Prinzessin der Hölle, Sünder in ihrem „Happy Hotel“ zu rehabilitieren, damit diese anschließend in den Himmel aufgenommen werden können – sehr zum Spott ihrer höllischen Mitbürger. Mehr zum Plot könnt ihr hier nachlesen.

So kommt der Trailer an: In den Kommentaren auf YouTube sammeln sich viele Fans, welche die Entstehungsgeschichte von Hazbin Hotel seit Jahren verfolgen und jetzt der baldigen Ausstrahlung auf Amazon entgegenfiebern. Sie zeigen sich beeindruckt davon, wie weit das Projekt in den letzten Jahren gekommen ist.

Einige Reaktionen haben wir hier für euch zusammen gestellt:

Arealdragonfruit: „Ehrlich gesagt ist es mir egal, ob die Serie gut oder schlecht ist. Die Tatsache, dass sie es so weit gebracht hat, bedeutet so viel für Indie-Animationen und die Animations-Community insgesamt.“

sydneykousen2023: „Ich werde für den restlichen Tag nicht aufhören können, zu lächeln. 4 Jahre lang haben wir darauf gewartet und es hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können!“

brycevo: „Seht nur, wie weit wir gekommen sind. Von unserer kleinen Pilot-Folge zu dieser Show.“

Einige Fans scheinen sogar regelrecht sentimental zu werden, wenn sie daran denken, wie lange sie das Projekt schon verfolgen. Sie haben die Charaktere über die Jahre ins Herz geschlossen und freuen sich mit „Vivziepop“ über ihren Erfolg.

Hazbin Hotel und die Spin-off-Serie Helluva Boss sind voller abgedrehter Charaktere, anzüglicher Witze und höllischem Humor. Wenn ihr auf derbe Comedy steht, treffen vielleicht auch diese von MeinMMO-Dämon Cortyn höchstpersönlich zusammengestellten Serien genau euren Geschmack:

