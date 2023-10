Kleiner YouTube-Film bekommt ganze Serie auf Prime – wird so gut, dass man sofort Staffel 2 ankündigt

Das Warten der Fans hat sich offenbar gelohnt. Die höllische Serie mit dem finsteren Humor, „Hazbin Hotel“, hat ein Release-Datum.

Hin und wieder kommt es vor, dass ein Spiel oder eine Serie angekündigt wird, erstes Material zeigt und dann in der Versenkung verschwindet. Als vor knapp 3 Jahren die erste Folge von „Hazbin Hotel“ kostenlos auf YouTube lief, war der Hype groß. Viele waren von der Welt und den Charakteren begeistert. Noch größer war die Freude, als es dann hieß, dass nach der Pilot-Folge eine ganze Serie folgen soll.

Doch die Zeit verging. Grobe Release-Termine wurden mehrfach gestrichen und immer wieder kamen Zweifel auf, ob wirklich noch daran gearbeitet wird. Doch das Warten der Fans hat sich gelohnt – denn ab Januar 2024 ist Hazbin Hotel bei Amazon Prime zu sehen.

Worum geht es in Hazbin Hotel? Die Hölle ist überfüllt. Einmal im Jahr findet deshalb die große Reinigung statt, bei der die Engel vom Himmel herabsteigen und ein Massaker unter den Verdammten anrichten, um die Überbevölkerung der Hölle einzudämmen.

Charlie Morningstar, die Prinzessin der Hölle, findet dieses Vorgehen falsch. Sie hat den Traum, ein „Happy Hotel“ zu eröffnen, in dem die Bewohner der Hölle „rehabilitiert“ werden können. Sie sollen von ihren Sünden befreit werden, bereuen und künftig ein anständiges Leben verbringen. Beim „Check Out“ sollen sie dann, so ihr Wunschtraum, in den Himmel aufgenommen werden.

Gerade Charlies “Anti-Disney-Prinzessin”-Lied in der ersten Folge hat die Fans überzeugt.

Als Charlie ihre Idee vorstellt, wird sie von der ganzen Hölle verspottet. Dennoch hält sie an ihrem Traum fest und will, dass das Hotel ein Erfolg wird. Sie wird dabei von ihrer Freundin Vaggie unterstützt, während der Pornodarsteller „Angel Dust“ ihr erster erfolgreicher „Kunde“ werden soll – auch wenn der einfach nur eine Bleibe für die Nacht gesucht hat.

Unerwartet Hilfe bekommt Charlie vom mysteriösen „Radio Demon“ Alastor, einem der mächtigsten und einflussreichsten Bewohner der Hölle. Der hat allerdings eher Interesse daran, die Kunden scheitern zu sehen und sich daraus sein ganz eigenes Vergnügen zu bauen.

Die Pilotfolge war damals ein riesiger Erfolg. Allein die englische Variante haben inzwischen über 90 Millionen Zuschauer gesehen und hat über 98 % „Daumen hoch“ bekommen. Ihr könnt sie hier kostenlos sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie umfangreich die Serie wird und wie lang die einzelnen Episoden sind, das ist noch nicht klar.

Offenbar scheint man bei Amazon von dem Projekt auch so überzeugt zu sein, dass eine zweite Staffel direkt mit angekündigt wurde – schon bevor die erste überhaupt online ist.

Wer auf kruden Humor, abgedrehte Charaktere und jede Menge anzügliche Witze in einem höllischen Setting steht, sollte einen Blick auf Hazbin Hotel werfen.

Solltet ihr jetzt Lust auf etwas höllische Unterhaltung haben, dann schaut mal in die Spin-Off-Serie Helluva Boss hinein. In der Serie, die ihr umsonst auf YouTube anschauen könnt, geht es um ein Unternehmen von höllischen Auftragsmördern und ihren beruflichen (und zwischendämonischen) Problemen. Die Serie verrät viel über das Universum und führt einige Charaktere ein, die man sicher auch in Hazbin Hotel noch sehen wird.

Wenn ihr für die gruselige Jahreszeit noch Unterhaltung sucht, haben wir hier 10 tolle Serien für euch.