Neue Playtests zu Halo Infinite zeigen wahnsinnig lustige Bugs – “So viele Warnschilder”

Kenner der Bücher wie NegNog meinen dazu: “John in den Büchern” und spielen darauf an, dass viele Halo-Bücher den Master Chief und die Spartans viel mächtiger auftreten lassen, als die Spiele.

Was ist das für ein Bug? Der User CraftZ49 zeigt ein Standing-Off mit einem anderen Spieler. Zunächst ist alles ruhig, doch plötzlich überrumpelt er sein Gegenüber mit einer Welle an rasenden Nahkampfangriffen.

An diesem Wochenende ist es wieder so weit und einige Spieler konnten sich erneut ins Getümmel stürzen. Dabei sind auch einige Bugs aufgetreten.

Was ist das für ein Test? Es handelt sich um einen technischen Playtest zum kommenden Multiplayer-Shooter Halo Infinite, der Ende des Jahres erscheint. Ausgewählte Teilnehmer können zu bestimmten Zeitpunkten an solchen Testphasen teilnehmen und einen Teil des Spiels ausprobieren.

