Hacker erschaffen NPCs in Fallout 76, doch nicht alle finden es witzig

NPCs sollen erst 2020 mit dem Wastelanders-Update in Fallout 76 eingeführt werden. Doch Hacker haben jetzt einen Weg gefunden, Nichtspieler-Charaktere in das postnukleare Ödland einzufügen. Nicht alle Spieler finden das witzig.

Was haben die Hacker erreicht? Mit einem Script, das auf Reddit gepostet wurde, ist es möglich, NPCs in Fallout 76 einzufügen – und das noch vor Release des Wastelanders-Updates. Dabei handelt es sich zwar nicht um vollwertige Nichtspieler-Charaktere, dennoch haben sie einen Nutzen.

Spawnt euren persönlichen Bodyguard

Was können die NPCs? Die NPCs spawnen nach Ausführung des Scripts meist ohne Kleidung und nicht alle haben Waffen. Sie stehen aber nicht nur so in der Gegend herum.

Die NPCs verteidigen den Spieler

Im Kampf verfolgen sie den Feind, bis dieser besiegt ist

Sie gehen in Deckung und ziehen sich bei Bedarf zurück

Im Camp laufen sie herum

Gespawnte NPCs können also durchaus nützlich sein, vor allem in den Kämpfen. Sie agieren im Grunde wie Gefährten und helfen dem Spieler.

Was meinen die Spieler dazu? Es handelt sich um einen Hack, der eigentlich gar nicht erlaubt ist. Alleine das führt schon zu kontroversen Diskussionen.

Natürlich ist es aber auch cool und interessant, dass es möglich ist, NPCs zu spawnen und zu sehen, was diese können.

Ein wichtiger Punkt ist aber, dass sie ins Spiel eingreifen. Das wirkt sich besonders auf den Battle-Royale-Modus aus. NPCs, die Spieler sogar verteidigen, haben eine Auswirkung auf das Balancing und führen zu Chaos im Spiel.

Daher gibt es nun Forderungen, dass Bethesda mehr Fokus auf effektive Anti-Cheat-Maßnahmen für die PC-Version von Fallout 76 legt, damit so etwas nicht mehr möglich ist.

Ampersanders meint etwa auf Reddit: „Ihr habt das Geld, jetzt investiert es auch in die Plattform, welche die längste Lebensspanne hat!“

Papa_Shekels erklärt: „Das Problem ist nicht nur, dass sie eine miese, veraltete Engine mit öffentlich verfügbaren Modding-Tools verwenden, sondern auch, dass sie Cheatern freien Lauf lassen und keine guten Maßnahmen ergriffen haben, um mit etwas so Katastrophalem wie jetzt richtig umzugehen.“

Warum ist das noch ein Problem? Das Spawnen der NPCs bringt es mit sich, dass auch andere Dinge gespawnt werden können. Dazu gehören Items. Einmal etwa war am Himmel ein Zeppelin der Bruderschaft des Stahls zu sehen, welchen Spieler offenbar gespawnt hatten.

Es ist aktuell unklar, wie groß dieses Problem tatsächlich ist. Wir haben bei Bethesda nach einem Statement zur Situation gefragt und werden den Artikel entsprechend aktualisieren, sobald wir dieses bekommen haben.