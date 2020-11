GTA Online: Spieler feiern verrückten Stunt, dann legt der Fahrer noch einen drauf

Ein verrückter Motorrad-Stunt in GTA Online sorgt gerade für Begeisterung bei den Spielern. Der Fahrer gleitet mit seinem Bike unter 100 Anhängern durch und verdoppelt das Ganze dann nochmal.

Was ist das für ein Stunt? Auf reddit meldete sich der Nutzer TheRealMurda10k mit einem Video in der Community. Das erste veröffentlichte er am 9. November gegen 20:00 Uhr und schreibt dazu: „Mein Daumen wurde dabei taub. 100 Tank-Wagen, falls ihr euch fragt.“

Das Video erhielt über 270 Kommentare und mehr als 14.300 Upvotes. Die Spieler schrieben in dem Thread, dass sie seinen Skill bestaunen und wie cool sie den Stunt finden (via reddit).

So sieht das Rutschen unter den Tanks mit dem Motorrad aus

Wie geht das? Nach dem Sprung über eine kleine Rampe landet der Fahrer absichtlich schräg und hält dann mit Fingerspitzengefühl sein Motorrad in dieser Schräglage. Das erfordert viel Übung, dabei nicht umzukippen oder die hochexplosiven Anhänger zu erwischen.

Stunt wird noch ausgefallener – 200 Anhänger

So ging das weiter: Von seinem Erfolg beflügelt veröffentlichte der Stuntfahrer etwa 24 Stunden später das nächste Video auf reddit. Und damit legte er nochmal nach.

Er nennt es: „Euch gefiel es, als ich 100 machte. Darum sind hier 200. Ich würde mehr machen, aber 200 sind das Limit“.

Da es gerade technische Probleme mit dem Einbetten von reddit-Videos gibt, könnt ihr es hier auf reddit.com aufrufen und ansehen. Alternativ haben wir das Video auch auf TikTok gefunden und binden euch diesen Clip hier direkt im Artikel ein. Stellt vorher am besten euren Sound leiser.

Auch das neue Video mit den 200 Anhängern kommt in der Community super an und hat aktuell schon über 14.000 Upvotes. Spieler fordern, dass der Stunt-Fahrer am Ende noch die Tanks in die Luft sprengen soll und daraus dann ein neues Video erstellt.

Seid ihr selbst auch solche Stunt-Fahrer in GTA Online und reizt die Autos, Motorräder oder Flugzeuge bis an ihre Grenzen aus? Oder schaut ihr bei solchen verrückten Aktionen lieber nur zu?

Oder seid ihr gerade gar nicht mehr aktiv in GTA Online und steckt in einer Unterbrechung?

Ich habe eigentlich immer gern GTA Online gespielt, aber gerade mache ich eine Pause.