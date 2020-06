Heist in GTA Online scheitert so verdammt lustig, dass Spieler nicht mal sauer sind

Dieser Spieler in GTA 5 Online sorgte dafür, dass ein Heist scheiterte. Doch als er den Mitspielern zeigte, warum der Raub nichts wurde, waren diese nicht mal sauer.

Was ist das für ein Heist? Eine Gruppe von 4 Spielern war im Raubüberfall „Pacific Standard“ unterwegs. Das Finale des Überfalls ist so konstruiert, dass man zunächst eine Filiale der Pacific-Standard-Bank ausraubt und sich dann gegen Polizisten durchsetzen muss, um zu den Flucht-Motorrädern zu gelangen. Mit den Bikes fährt man in Richtung Canyon, um die Flucht fortzusetzen.

Auf dem Weg zum Canyon kommen immer wieder Polizeifahrzeuge in die Quere, um euch aufzuhalten.

Wie scheiterte der Heist? Auf reddit teilte Spieler samidaoud11 einen Clip, der zeigt, wie er beim Heist starb. Ein Polizeiwagen zog auf seine Spur, während er mit dem Motorrad in Richtung Canyon unterwegs war. Dadurch fiel er vom Motorrad und begann sich durch die Wucht des Aufschlags zu drehen.

In dieser Dreh-Bewegung, die aussieht wie bei einem Beyblade oder einem Brakedancer, schlitterte er mehrere Sekunden einen Hügel herunter, bis er unten ankam und dann von einem Auto überfahren wurde und starb.

Seine Mitspieler waren nicht mal sauer

Das ist das Besondere: Normalerweise ist es richtig frustrierend, wenn man bei einem Heist schon so viel Fortschritt erzielt hat und dann ein Spieler die Team-Leben verbraucht. Denn dann startet der Raubüberfall für alle erneut beim letzten Checkpoint. Und dabei steht eine Menge Geld auf dem Spiel. Beim Casino-Heist in GTA Online verdient ihr sogar Millionen.

Doch samidaoud11 schreibt, dass er seinen Mitspielern nach dem Fail das Video schickte und „die waren nicht mal sauer“.

Er fügt hinzu, dass sein Raubüberfall-Team beim nächsten Versuch den Heist schaffte.

5 der nervigsten Spieler-Typen, die euch in GTA Online begegnen

Das sagen andere Spieler: Auf reddit ist der Clip beliebt. Über 34.000 Upvotes und mehr als 600 Kommentare sammelte er in knapp 13 Stunden. Spieler schreiben:

„Beyblades – Let it rip!“

„Schiggy setzte Turbodreher ein“

„Du hast dich in einen Fidget-Spinner verwandelt“

„Breakdance Level 1000“

„You spin my head right round right round“

Mit einem Trick werden eure Verkaufsmissionen in GTA Online plötzlich verdammt einfach. Wenn ihr also keine Lust auf Heists habt, ist das eine gute Möglichkeit, viel Geld zu verdienen.