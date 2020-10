Wenn ihr in GTA Online auch so miese Verlierer seid, solltet ihr euch schämen

So einen miesen Verlierer hatte bestimmt jeder von euch schon mal in einem Rennen bei GTA Online. Wenn ihr auch so schlecht verlieren könnt, solltet ihr euch schämen. Spieler verachten dieses Verhalten.

Um welche Verlierer geht’s? In der Community von GTA Online erregt gerade ein Clip eines Motorrad-Rennens Aufmerksamkeit. Der Uploader nennt den Clip „Ich verachte Menschen, die sowas tun“. In dem kurzen Video wird eine Art von Verlierer gezeigt, die wir wohl alle schon gesehen haben.

Das zeigt das Video: Man sieht einen Fahrer auf seinem grünen Motorrad, der dabei ist, eine Runde auf einer Rennstrecke zu absolvieren. Die Strecke ist erhöht, an den Seiten kann man runterfallen.

Nach ein paar Sekunden erscheint an einer Verengung der Map ein anderer Spieler, der sich mit seinem Motorrad quer gestellt hat. Er wollte wohl, dass der Fahrer im Clip von der Map fällt. Als dies nicht geschah und der Fahrer auf der Strecke blieb, versuchte der Spieler auf dem gelben Motorrad ihn herunterzurammen. Doch auch das schlug fehl.

Der Fahrer des grünen Motorrades konnte sich absetzen und am gelben Spieler vorbeifahren. Doch hier ist noch nicht Schluss. Durch die Aufhol-Mechanik und den Windschatten können Spieler ganz leicht zu Vorausfahrenden aufschließen. Und so passiert es, dass der gelbe Spieler den Grünen in einer Kurve in der Seite erwischt und von der Map kickt.

Der Fahrer ist auf einem Shotaro-Bike unterwegs – so schaltet ihr es frei.

Warum sollte man sich schämen?

Darum geht’s: Klar, GTA Online bietet PvP und man sollte gegeneinander spielen und auch einstecken können. Aber eine Runde lang zu warten und anderen das Rennen madig zu machen, sollte keine Alternative sein. Wenn man erkannt hat, dass andere Spieler viel besser sind als man selbst, hat man Optionen:

Man kann das Rennen mit Würde zu Ende fahren und versuchen, von den anderen zu lernen

Wenn man super frustriert ist, verlässt man das Rennen, ohne andere zu nerven

Denn durch solche Aktionen wie im Video hat man selbst keinen Vorteil. Man versaut das Rennen oft für die anderen Spieler. Und das erinnert oft an Griefer. Und wenn sich Griefer mal peinlich erledigen, dann lachen gleich tausende Spieler in GTA Online darüber.

Was sagen andere Spieler dazu? Der Ersteller des reddit-Threads erklärt, dass er Leute, die sowas machen, verachtet. In den Kommentaren wird das Verhalten des gelben Motorradfahrers fleißig diskutiert.

„Die einzigen Leute, die solche Leute nicht verachten, sind solche Leute“

„Ich bin ein schlechter Fahrer, also bin ich jetzt dein Problem“

„Ahhh das ist so frustrierend. Diese Leute ruinieren den Renn-Bereich von GTA Online und die meisten von ihnen ruinieren auch Freeroam“

„[…] ich frage mich, warum Leute denken, dass es lustig ist, wenn sie das Rennen für andere, erwachsenere Spieler ruinieren“

„Ich frag mich, was durch deren Köpfe geht, wenn sie sowas tun“

Was haltet ihr von der Aktion? Die Fail-Rennfahrer sind einer von fünf Spieler-Typen, die in GTA Online am meisten nerven.