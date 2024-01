GTA Online nerft beliebte Missionen, doch dadurch könnt ihr jetzt mehr Geld mit ihnen verdienen

Zuvor konntet ihr in 60 Minuten nur zwei Telefonzellen-Attentate ausführen, die euch jeweils 15.000 GTA-Dollar zuzüglich des Bonus von 70.000 GTA-Dollar brachten. Ihr kamt also in der gleichen Zeit auf „nur“ 170.000 GTA-Dollar. Ihr könnt also jetzt innerhalb einer Stunde knapp 10.000 GTA-Dollar mehr verdienen.

Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to