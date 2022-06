Survival-Hit No Mans Sky kündigt Release für PS VR2 an – Der PS5-Trailer macht jetzt schon schwindlig

Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

Das ist neu: Inzwischen läuft der dritte Monat von GTA+. Das Abo-Modell für GTA Online startete im März und kostet 6 € . Seit dem 2. Juni gibt es neue Inhalte des Abos für euch. Sie bleiben bis zum 29. Juni für euch aktiv. Wir zeigen euch hier in der Übersicht alle Inhalte, die ihr in diesem Zeitraum durch das Abo erhaltet:

Was ist GTA+? Bei GTA+ handelt es sich um das neue Abo für Spieler in GTA Online . Bisher ist das nur auf PS5 und Xbox Series X|S verfügbar. Für den Preis von 6 € im Monat erhaltet ihr verschiedene Boni und Inhalte, die reguläre Spieler ohne Abo nicht oder erst später erhalten.

Insert

You are going to send email to