GTA Online: Winter Update „Chop Shop“ jetzt zum Download verfügbar – Inhalte und Größe

Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

Die neuen Inhalte des Updates in der Übersicht: Das DLC bringt neue Story-Inhalte und Möglichkeiten, Geld zu beschaffen. Nun werdet ihr zum Schrotthändler und könnt mit einem bekannten Gesicht aus GTA IV zusammenarbeiten – Yusuf Amir. Kauft dazu einen Schrottplatz, klaut Luxuskarren und schlachtet diese aus oder verkauft sie direkt an Yusuf.

Um wie viel Uhr kommt das Update heute? Das Update erschien heute in der Früh, am 12. Dezember 2023 auf allen Plattformen. Jeder Spieler kann das Update nun herunterladen.

Das Update steht jetzt zum Download bereit und ist in GTA Online spielbar. Die Downloadgrößen sehen so aus:

GTA 5 lieferte plötzlich sein neues Winter Update für die festlichen Tage in GTA Online. Was ihr zu den Inhalten und Größen des Downloads wissen solltet, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht.

