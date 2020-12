Erzählt uns in den Kommentaren auch gerne, wie euer 2020 so war. Was waren die Highlights? Was lief mies? Haut raus!

Nach den Feiertagen in 2021 geht’s natürlich weiter mit neuen Infos zu MMO- und Multiplayer-Spielen. Die Release-Liste für das nächste Jahr lässt hoffen, dass uns große neue MMORPGs erwarten, was sicherlich auch viele von euch freuen würde.

Unsere Autoren und Redakteure haben eine große Menge an Specials und besonderen Artikeln vorbereitet, die alle um die Jahreswende herum veröffentlicht werden. Haltet also die Augen offen! Es wird Analysen, Tipps zu Weihnachten und witzige Storys geben.

Das kommt auf MeinMMO: Wir lassen euch an Weihnachten natürlich nicht völlig alleine. Auf unserer Seite wird weiterhin was los sein und es werden neue Artikel zu wichtigsten News und Ereignissen kommen.

Auch bei MMORPGs gab es frischen Wind, wenn auch nur in Form neuer Addons. ESO konnte uns mit der Skyrim-Erweiterung Greymoor erfreuen und bei WoW ging es für die Spieler Ende 2020 endlich in die Schattenlande.

Es gab aber dennoch eine Veränderung: Florian Franck ist jetzt als freier Autor neu beim MeinMMO-Team und hat euch bis jetzt überwiegend mit Artikeln zu Fallout 76 versorgt. 2021 kann er dann richtig loslegen und sein Name wird auf der Seite in Zukunft sicherlich häufiger zu sehen sein.

Aber auch bei uns in der Redaktion war regelmäßig der Teufel los. Während wir im Frühjahr zugesehen haben, wie viele spannende Games eins nach dem anderen auf den Herbst verschoben wurden, bahnten sich im Sommer gleich mehrere große Projekte an.

Bei uns in der MeinMMO-Redaktion waren die Auswirkungen von Corona nicht so stark spürbar wie bei vielen anderen. Die meisten meiner MeinMMO-Kollegen sowie ich selbst haben schon immer von Zuhause aus gearbeitet und für uns änderte sich daher nicht viel. Leya und Dawid hingegen kehrten aus dem Münchner Büro zurück ins Homeoffice.

Das war in 2020 los: Man kann über 2020 vieles sagen, aber es war definitiv nicht ereignislos und langweilig. Wegen der Corona-Pandemie mussten die sozialen Kontakte verringert werden und das wiederum sorgte in der Gaming-Industrie für viel Tumult. Es kam zu Verschiebungen von Spielen, sowie Verspätungen bei Updates und Absagen der großen Events wie die E3 .

