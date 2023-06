Die perfekte Grafikkarte für den Einstieg in 4K: GeForce RTX 4070 jetzt zum Tiefstpreis im Angebot

Schnappt euch jetzt ein Custom Modell der GeForce RTX 4070 supergünstig im Angebot. Die Grafikkarte ist der perfekte Einstieg in 4K und WQHD.

Um Top-Games wie Starfield oder Diablo 4 in 4K zocken zu können, braucht ihr die passende Hardware. Die GeForce RTX 4070 ist eine starke Grafikkarte für WQHD und ermöglicht euch den Einstieg in UHD. Ein Custom Modell bekommt ihr jetzt besonders günstig.

RTX 4070: 4K Grafikkarte im Angebot

Das kann das Custom Modell: Es handelt sich dabei um die KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer mit 12 GB Speicher. Die Grafikkarte ist mit drei leistungsstarken Lüftern ausgestattet, die für einen guten Airflow sorgen und eure Hardware vor Überhitzung schützen. Wenn die Karte nicht voll ausgelastet ist, arbeitet sie außerdem flüsterleise im Hintergrund.

Schicke RGB-Beleuchtung ist natürlich ebenfalls an Bord. So könnt ihr das Modell auch optisch an eure Design-Wünsche anpassen. Die 4070 befindet sich bei der Performance in etwa auf einer Stufe mit der RTX 3080 Ti oder der Radeon RX 6950 XT von AMD und ist so für WQHD und 4K geeignet. Mehr über die Leistungsklassen und wo sich euere aktuelle GPU einordnet, könnt ihr bei der GameStar nachlesen.

Das Angebot: Bei NBB kostet die GeForce RTX 4070 aktuell nur noch 599,99€. Für den Versand kommen nochmal 7,99€ dazu.

Dabei handelt es sich aktuell und historisch um den besten Preis, den der Markt hergibt. Bei anderen Anbietern zahlt ihr zurzeit mit Versand mindestens 629,97€. Unter 600€ war die Grafikkarte zuvor erst einmal zu haben. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen und Gaming in 4K erleben!

Die wichtigsten Daten

GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Speicher 12GB GDDR6X, 192bit, 21Gbps, 1313MHz, 504GB/​s Takt Boost 2535MHz Takt Basis 1920MHz Kühlung 3x Axial-Lüfter (102mm + 2x 92mm,

mit 0dB-Zero-Fan-Modus TDP/TGP 200W (NVIDIA), max. 215W (KFA2) Stromanschlüsse 1x 8-Pin PCIe Schnittstellen 1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a Anbindung PCIe 4.0 x16 Besonderheiten Taktprofile (Default Mode/​OC Mode), Backplate,

LED-Beleuchtung (RGB) Gesamthöhe Triple Slot (2.5 Slots) Abmessungen 336x146x48mm Bauform PCIe-Karte (full height)

