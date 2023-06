Schon vor Amazons Prime Day zum Hammerpreis: Günstiger bekommt ihr aktuell keine SSD mit 4 TB – und schnell ist sie auch

Die gut bewertete SSD Crucial P3 mit riesigen 4 TB Speicherplatz gibt es bei Amazon schon vor dem Prime Day so günstig wie noch nie.

So gut ist der Preis: Bei Amazon gibt es die 4 TB große Version der Crucial P3 mit bis zu 3.500 MB/s Übertragungsrate gerade für nur 168,06 Euro statt 251,33 Euro.

Laut Preisvergleichsseiten gab es das Modell bisher nicht derart günstig und andere Händler starten erst ab rund 200 Euro. Zudem handelt es sich um die derzeit günstigste SSD mit 4 TB überhaupt.

Selbst zum Prime Day am 11. und 12. Juli dürfte die Crucial P3 angesichts dieses Hammerpreises wohl kaum günstiger zu bekommen sein.

Das bietet die SSD: Die Crucial P3 im M.2-Format überträgt bis zu 3.500 MB/s lesend und bis zu 3.000 MB/s schreibend in PCs mit PCIe 3.0-Schnittstelle.

Dank SLC-Cache werden die Übertragungsraten dabei meist hoch gehalten und die Schreibleistung in TBW ist mit 800 TB angegeben. Bis dahin gibt es fünf Jahre Garantie.

Mit 4 TB Speicherkapazität gibt es dabei reichlich Platz für Betriebssystem, Spiele, Mediendateien und vieles mehr.

Crucial P3 SSD bei Amazon zum Tiefstpreis

Test und Rezensionen zur SSD

Die Crucial P3 hat im Test bei PC World 4 von 5 Sternen bekommen, wobei “ausgezeichnete PCIe-3-Leistung für den Alltag” und ein “fantastisch niedriger Preis pro GB” gelobt wurden.

Abstriche gab es für derweil für einen niedrigen TBW-Wert und dass nicht gecachte QLC-Schreibvorgänge sehr langsam sind.

Wenn Sie auf der Suche nach viel Kapazität sind, ohne ein Minusgeschäft zu machen, dann ist die P3 von Crucial genau das Richtige für Sie. Die PCIe-3-Leistung ist sehr gut, wenn Sie nicht ständig große Datenmengen schreiben, obwohl die TBW-Bewertung bestenfalls sparsam ist. PC World

Pro Ausgezeichnete PCIe-3-Leistung für den Alltag

Fantastisch niedriger Preis pro GB Contra niedriger TBW-Wert

Nicht gecachte QLC-Schreibvorgänge extrem langsam

Top-Rezensionen: Auch bei den Usern kommt die SSD hervorragend an, denn in den Bewertungen bei Amazon gibt es in über 9.000 Rezensionen durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen.

Gelobt werden vor allem Performance und Preis-Leistungs-Verhältnis, während nur vereinzelt Leistungseinbrüche moniert werden.

