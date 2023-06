AMD Ryzen 7 im Angebot: Die beste Gaming-CPU war noch nie so günstig wie jetzt

Der AMD Ryzen 7 7800X3D ist aktuell die beste Gaming-CPU auf dem Markt. Bei Mindfactory ist der Prozessor jetzt günstig wie nie im Angebot.

Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Prozessor seid, solltet ihr euch dieses Angebot von Mindfactory nicht entgehen lassen. Eine bessere Gaming-CPU als den Ryzen 7 gibt es aktuell nämlich nicht und das Modell war nie zuvor so günstig wie jetzt.

Mindfactory: AMD Ryzen 7 7800X3D im Angebot

Das ist das Angebot: Bei Mindfactory kostet der AMD Ryzen 7 7800X3D aktuell nur noch 429€. Für den Versand kommen nochmal 8,99€ dazu.

Der Preis im Vergleich: So günstig wie jetzt war der Prozessor tatsächlich noch nie. Der alte Tiefstpreis lag bei 459€ und stammt von Anfang Juni. Aktuell kann auch kein anderer Anbieter mit dem Angebot von Mindfactory mithalten. Im eBay-Shop von Cyberport bekommt ihr ihn dank Gutschein aktuell für 440,28€, bei anderen Händlern wird es noch deutlich teurer. (Quelle: geizhals.de)

Die beste Gaming-CPU

Der Ryzen 7 7800X3D ist der Nachfolger des beliebten und leistungsstarken 5800X3D. Dank dem innovativen 3D V-Cache, der den Speicherplatz auf dem Chip vertikal stapelt und so verdoppelt, erreicht das neue Modell extrem hohe Leistungsdaten, was sich besonders in Spielen positiv auswirkt.

Die GameStar hat den Prozessor im April einem umfangreichen Test unterzogen und kürt ihn dabei zur besten Gaming-CPU, die ihr aktuell auf dem Markt findet. Hier das Fazit aus der Review:

Mit dem Ryzen 7 7800X3D gelingt AMD das erwartete Kunststück, sich selbst gleich doppelt zu übertreffen. So ist der 7800X3D in Spielen bei der 720p-Auflösung nicht nur minimal schneller als der 7950X3D, sondern gleichzeitig noch effizienter und klar günstiger. Damit dürfte er außerdem seinen extrem beliebten Vorgänger Ryzen 7 5800X3D als gefragteste Gaming-CPU ablösen. Man darf allerdings gespannt sein, wie gut die Verfügbarkeit letztlich ausfallen wird, gerade in Anbetracht der vermutlich großen Nachfrage.

Pro Insgesamt die schnellste CPU im Testfeld

äußerst effizient

hohe Anwendungsleistung Contra Recht hohe Temperatur unter Anwendungs-Vollast (ca. 85 Grad; gilt nicht für Spiele)

Ihr interessiert euch für neue Hardware und die besten Gaming-Deals? Dann schaut unbedingt in unserer großen Übersicht vorbei, wo wir euch jeden Tag neue Angebote und Aktionen vorstellen!