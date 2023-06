MediaMarkt schenkt euch ab morgen die Mehrwertsteuer auf fast alle Produkte

Ab morgen Abend schenken euch MediaMarkt und Saturn wieder die Mehrwertsteuer auf eine Vielzahl von Produkten aus dem Sortiment.

MediaMarkt und Saturn bringen ab morgen Abend die beliebte Mehrwertsteuer-Aktion zurück. Dabei könnt ihr bei einer riesigen Auswahl von Produkten 19% sparen. Solltet ihr eine größere Technik-Anschaffung geplant haben, solltet ihr hier zugreifen.

MediaMarkt schenkt euch die Mehrwertsteuer

Alle Infos zur Aktion: Die Aktion startet morgen Abend, also am 22. Juni, um 20 Uhr. Ihr habt dann bis zum 26. Juni, also nächsten Montag, um 8:59 Uhr Zeit, um die Angebote wahrzunehmen. Im Aktionszeitraum gewähren euch MediaMarkt und Saturn einen Rabatt in Höhe von 19% auf eine Vielzahl von Produkten, sodass ihr effektiv die Mehrwertsteuer spart.

Die besten Angebote: Da der Rabatt prozentual berechnet wird, ist die mögliche Ersparnis vom jeweiligen Preis abhängig. Je teurer das Gerät, desto größer auch die Ersparnis. Dadurch eignen sich vor allem größere Anschaffungen wie ein neuer Fernseher, eine High-End-Grafikkarte, ein Gaming-Laptop oder die PS5. Auch Haushaltsgroßgeräte wie Kühlschränke oder Waschmaschinen könnten sich besonders lohnen. Gerade erst vor kurzem erschienene Artikel dürften erstmals günstiger zu haben sein.

Die PS5 könnte Teil der Aktion sein!

Welche Produkte sind von der Aktion ausgenommen? Die Aktion erstreckt sich fast über das gesamte Sortiment, ein paar Ausnahmen gibt es aber trotzdem. Welche das genau sein werden, lässt sich erst sagen, wenn die Angebote gestartet sind. MediaMarkt und Saturn haben aber auch vorab schon ein paar Kategorien genannt, die nicht Teil der MwSt.-Aktion sein werden.

So werden die Produkte von Apple und Amazon nicht rabattiert. Auch Games, Vorbesteller-Artikel und digitale Guthabenkarten sind nicht dabei. Sobald die Aktion live ist, werden wir euch natürlich die besten Schnäppchen heraussuchen und vorstellen.

Wenn ihr euch für gute Deals und attraktive Angebote interessiert, solltet ihr unserer Übersicht unbedingt einen Besuch abstatten. Hier stellen wir jeden Tag spannende Sale-Aktionen und Hardware-Schnäppchen für euch ausführlich vor. Schaut vorbei und lasst am besten ein Lesezeichen da, um nichts zu verpassen!