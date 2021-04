Genshin Impact live im Stream – Wir spielen ab 21 Uhr die neue PS5-Version auf Twitch und YouTube [Anzeige]

Was ist Genshin Impact? Das ist ein kostenloses Online-Koop-RPG für PC, PS4, Mobile und jetzt auch endlich auf PlayStation 5. Das Spiel hat eine riesige, offene Spielwelt. Zunächst schlüpft ihr in die Haut des “Reisenden”, dem Hauptcharakter der Geschichte. Mit diesem reist ihr durch die große Welt von Teyvat.

Was sich genau alles verändert und welche Vorteile die PS5-Version zur PS4 hat zeigen wir euch direkt heute Abend im Stream. Die Kolleginnen von der GameStar Ann-Kathrin und Mary schauen sich das Next-Gen-Update auf der PlayStation 5 an und stellen die Neuheiten vor. Während AK euch durch die Welt von Teyvat leitet beantwortet Mary eure Fragen im Chat. Von 21 bis Mitternacht streamen die beiden Live auf Twitch unter Monsters and Explosions und auf dem YouTube-Kanal der GameStar .

Insert

You are going to send email to