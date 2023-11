Neues Koop-Spiel auf Steam erzählt die Geschichte eines legendären Räubers mit modernen Waffen und Magie

Gangs of Sherwood ist ein neues Koop-Spiel, das diesen Monat unter anderem auf Steam erscheint. In einem Launch-Trailer wird euch jetzt noch einmal die neue Interpretation der Story auf musikalische Weise näher gebracht.

Was ist das für ein Spiel? Gangs of Sherwood ist ein kooperatives Action-Abenteuer, das am 30. November 2023 auf Steam, PS5 und Xbox erscheint.

In dieser neuen Version der Erzählungen rund um die berühmte Räuberbande schlüpft ihr mit bis zu vier Spielern in die Rolle von Robin Hood, Maid Marian, Bruder Tuck oder Little John. Gemeinsam kämpft ihr gegen den fiesen Sheriff von Nottingham und seine Soldaten, um das Volk von seiner Tyrannei zu befreien.

Den Launch-Trailer zum Spiel haben wir hier für euch eingebunden:

Was zeigt der Trailer? Der Trailer fasst noch einmal die Story des Spiels für euch zusammen. Alles auf eine sehr musikalische Art.

Denn passend zum mittelalterlichen Setting besingt ein Spielmann die schlimmen Geschehnisse in Nottingham und die Heldentaten der Räuberbande.

Dazu bekommt ihr einen guten Eindruck über die Welt, die für Gangs of Sheewood geschaffen wurde. Der Mix aus Mittelalter und moderner Technik wirkt sehr gut abgestimmt. Man bekommt ein Gefühl dafür, dass es eine Welt voller Mysterien, Wunder aber auch Gefahren ist.

Vor allem wird auch das Unheil anschaulich, das durch den Sheriff und seine Truppen über die Stadt und seine Bewohner gekommen ist.

Unterlegt mit einigen Gameplay-Ausschnitten, macht der Spielmann deutlich, wie Robin Hood und seine Freunde gegen die neuen Feinde ankämpfen.

Ihr seht Robin Hood als perfekten Schützen, Marian als furchtlose Assassine, Little John als mächtigen Schläger. Bruder Tuck schlägt mit einem riesigen Hammer alle Feinde nieder.

Trailer überzeugt vor allem mit einer Sache und das ist nicht einmal das Spiel selbst

Wie sind die Reaktionen? In den Kommentaren (via YouTube) loben viele Spieler vor allem den Schauspieler und Sänger des Spielmannes. Dieser scheint mit seinem kurzen Lied genau die richtige Stimmung zu verbreiten.

Wenn auch einige User das Spiel an sich überhaupt nicht so interessant finden, kommen sie nicht drumherum die Qualität des Trailers zu erkennen.

Vor allem aber scheint Gesang und die Art des Schauspielers es den Leuten angetan zu haben:

drgonzo123 schreibt: „Der Schauspieler, den sie zum Singen und Spiel promoten genommen haben, ist auf einem anderen Level. Gebt ihm ein Spiel.“

clover4925 schreibt: „Ich hoffe das Spiel trifft so gut, wie es der Trailersong tat.“

ocarina2695 schreibt: „… Das reicht. Ich hole mir das Spiel und wenn es das letzte ist, was ich tue. So macht man einen Trailer.“

SavannahRoseGnome schreibt: „Der Spielmann, der gesungen hat, war einfach unglaublich. Ich könnte seinem Gesang die ganze Nacht zuhören. Er ist perfekt, um das Spiel der Welt vorzustellen.“

Was haltet ihr von dem Launch-Trailer? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.

