Der Gaming-PC eines Spielers startet nur, wenn ein Heizgerät direkt daneben steht – Doch seinen PC kann er damit nicht retten

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Problem? Ein Gamer erklärt, dass er ein seltsames Problem hat. Denn der PC will nicht starten, solange er eiskalt ist. Dann bekommt er einen CPU- und DRAM-Fehler auf der Hauptplatine. Setzt er jedoch einen kleinen Heizlüfter neben den PC, dann bootet das Gerät nach einiger Zeit problemlos.

Insert

You are going to send email to